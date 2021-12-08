В Украине появятся автомобили новой марки: известны цены

В 2022 году в Украине начнут продавать авто премиального бренда Hongqi из Китая. Ранее марка выпускала автомобили, предназначенные исключительно для китайской партийной номенклатуры.

Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на Autoconsulting.

В Украине продажи будет осуществлять частная компания из Киева . Украинский представитель Hongqi обещает обеспечить соответствующий сервис и гарантию на автомобили.

Всего в Украине будут продавать три модели Hongqi. Самая доступная по цене (от 43 до 52 тысяч долларов) среднеразмерный кроссовер Hongqi HS5, оснащенный 2-литровым 224-сильным мотором.

Средняя по цене модель в линейке (от 69 до 91 тысячи долларов) седан Hongqi H9.

Самая дорогая модель Hongqi, которая будет представлена на украинском рынке (от 109 до 136 тысяч долларов) — полноразмерный электрический кроссовер Hongqi E-HS9 EV (на заглавном фото) с запасом хода 400-500 км.