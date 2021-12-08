В Индии разбился вертолет с начальником штаба Вооруженных сил

Пока неизвестно, выжил ли он.

В Индии разбился вертолет с начальником штаба Вооруженных сил генералом Бипином Раватом. Катастрофа произошла в южном штате Тамил Наду, пишет France 24 со ссылкой на агентство Associated France Press.

63-летний начальник штаба летел на вертолете Ми-17В-5 роSSийского производства. На борту также была жена Равата и офицеры, всего девять человек. Они направлялись в штаб-колледж службы обороны в военной базе в Сулуре.

#UPDATE A helicopter carrying India\'s defence chief General Bipin Rawat crashed in the southern state of Tamil Nadu, the air force said

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— AFP News Agency (@AFP) December 8, 2021

Вертолет упал в лесном массиве в районе колледжа. Известно, что некоторые пассажиры остались в живых, их госпитализировали. По данным The Independent, в больницу попали три человека, но никаких данных о состоянии Равата нет.

Причины крушения пока не называются.

Место катастрофы
Фото: indianexpress.com
Место катастрофы

Генерал Рават командовал войсками в подконтрольном Индии Кашмире и вдоль Линии граничащего с Китаем фактического контроля. С 2019 года занимает должность командующего штабом Вооруженных сил Индии.

Военно-транспортный вертолет Ми-17В-5 производится в РФ. Он предназначен для перевозки личного состава, грузов и военной техники, десантирования высадки разведывательно-диверсионных групп и уничтожения легкобронированной техники.



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