В Индии разбился вертолет с начальником штаба Вооруженных сил
Пока неизвестно, выжил ли он.
В Индии разбился вертолет с начальником штаба Вооруженных сил генералом Бипином Раватом. Катастрофа произошла в южном штате Тамил Наду, пишет France 24 со ссылкой на агентство Associated France Press.
63-летний начальник штаба летел на вертолете Ми-17В-5 роSSийского производства. На борту также была жена Равата и офицеры, всего девять человек. Они направлялись в штаб-колледж службы обороны в военной базе в Сулуре.
#UPDATE A helicopter carrying India\'s defence chief General Bipin Rawat crashed in the southern state of Tamil Nadu, the air force said
Вертолет упал в лесном массиве в районе колледжа. Известно, что некоторые пассажиры остались в живых, их госпитализировали. По данным The Independent, в больницу попали три человека, но никаких данных о состоянии Равата нет.
Причины крушения пока не называются.
Фото: indianexpress.com
Место катастрофы
Генерал Рават командовал войсками в подконтрольном Индии Кашмире и вдоль Линии граничащего с Китаем фактического контроля. С 2019 года занимает должность командующего штабом Вооруженных сил Индии.
Военно-транспортный вертолет Ми-17В-5 производится в РФ. Он предназначен для перевозки личного состава, грузов и военной техники, десантирования высадки разведывательно-диверсионных групп и уничтожения легкобронированной техники.