В Киеве за неправильную парковку эвакуировали на штрафплощадку суперкар Ferrari

Машина имела швейцарские номера.

В Киеве за неправильную парковку эвакуировали на штрафплощадку суперкар Ferrari
Фото: t.me/usov_ua/229

В центре Киева эвакуатор забрал на штрафплощадку суперкар Ferrari Portofino, которая была припаркована с нарушением правил.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов.

Вечером 7 декабря в центре Киева был эвакуирован суперкар Ferrari Portofino, припаркованный с нарушением правил. Судя по опубликованным Усовым фото, это произошло в районе площади Льва Толстого.

При этом у машины были номера Швейцарии.

"Номера швейцарские – эвакуатор украинский", – так прокомментировал фото заместитель председателя КГГА.

Напомним, в ноябре в центре Харькова патрульная полиция остановила за проезд на запрещенный сигнал светофора автомобиль Jaguar. Как выяснилось, водитель находился в розыске из-за неуплаты штрафа за превышение скорости. Jaguar у нарушителя изъяли до закрытия исполнительного производства.

Ранее Министерство юстиции сообщило, что Государственная исполнительная служба будет изымать транспортные средства у водителей-должников, не уплачивающих штрафы за существенное превышение скорости на городских дорогах. Триггером к такой радикальной позиции Минюста стали резонансные ДТП в Харькове.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Черкассах водитель 8 месяцев заправлял автомобиль бесплатноВ Черкассах водитель 8 месяцев заправлял автомобиль бесплатно
В Кировоградской области в ДТП погиб водительВ Кировоградской области в ДТП погиб водитель
Украина арестовала еще 13 роSSийских самолетов за рейсы в оккупированный КрымУкраина арестовала еще 13 роSSийских самолетов за рейсы в оккупированный Крым
Общественный транспорт Киева дорожать не будетОбщественный транспорт Киева дорожать не будет
Возле Польши чуть не село на мель роSSийское судно с нетрезвым экипажемВозле Польши чуть не село на мель роSSийское судно с нетрезвым экипажем
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве обнаружили подпольный "сервисный центр МВД", продававший водительские права за $800В Киеве обнаружили подпольный "сервисный центр МВД", продававший водительские права за $800
В Киеве ограничивали движение на синей линии метро В Киеве ограничивали движение на синей линии метро
Работник автомойки в Киеве решил прокатиться на Tesla клиента и разбил ееРаботник автомойки в Киеве решил прокатиться на Tesla клиента и разбил ее
В Киеве появились украинские электромобили за $6,5 тысячВ Киеве появились украинские электромобили за $6,5 тысяч
Проездной в Киеве подорожает почти до 3000 гривенПроездной в Киеве подорожает почти до 3000 гривен
В Киеве станцию метро "Славутич" закрывали из-за обнаружения подозрительного предметаВ Киеве станцию метро "Славутич" закрывали из-за обнаружения подозрительного предмета
В Киеве полиция за неоплаченные штрафы забрала Range RoverВ Киеве полиция за неоплаченные штрафы забрала Range Rover
Поярков попал в ДТП в КиевеПоярков попал в ДТП в Киеве
Сервис Uber Shuttle прекращает работу в КиевеСервис Uber Shuttle прекращает работу в Киеве
В Киеве «устал» и разрушается на глазах мост Патона (видео)
Последние новости
Подгружаем последние новости