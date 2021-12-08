В Киеве за неправильную парковку эвакуировали на штрафплощадку суперкар Ferrari

В центре Киева эвакуатор забрал на штрафплощадку суперкар Ferrari Portofino, которая была припаркована с нарушением правил.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов.

Вечером 7 декабря в центре Киева был эвакуирован суперкар Ferrari Portofino, припаркованный с нарушением правил. Судя по опубликованным Усовым фото, это произошло в районе площади Льва Толстого.

При этом у машины были номера Швейцарии.

"Номера швейцарские – эвакуатор украинский", – так прокомментировал фото заместитель председателя КГГА.

Напомним, в ноябре в центре Харькова патрульная полиция остановила за проезд на запрещенный сигнал светофора автомобиль Jaguar. Как выяснилось, водитель находился в розыске из-за неуплаты штрафа за превышение скорости. Jaguar у нарушителя изъяли до закрытия исполнительного производства.

Ранее Министерство юстиции сообщило, что Государственная исполнительная служба будет изымать транспортные средства у водителей-должников, не уплачивающих штрафы за существенное превышение скорости на городских дорогах. Триггером к такой радикальной позиции Минюста стали резонансные ДТП в Харькове.