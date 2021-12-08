В Украине ужесточат наказание за нарушение ПДД – кого коснется

МВД Украины в ближайшее время зарегистрирует в Верховной Раде сразу несколько законопроектов, предусматривающих ужесточение наказания за нарушение ПДД. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский, отреагировав на смертельное ДТП с микроавтобусом в Черниговской области.

Какие конкретно предложения по усилению наказанию за нарушение ПДД будут содержаться в этих законопроектах – Монастырский уточнять не стал.

Он только заявил, что полиция будет строго наказывать водителей за нарушение скоростного режима и правил маневрирования. Видимо, прежде всего про таких нарушителей и будет идти речь в новых законопроектах МВД .

Кроме того, министр пообещал, что полицейские будет строго наказывать водителей и владельцев коммерческих транспортных средств, которые ездят на "лысой" резине или используют колеса, которые имеют недопустимые недостатки.

Напомним, 7 декабря в Черниговской области возле села Брусилово произошло столкновение грузовика с маршрутным автобусом. В результате 13 человек погибли, а 7 человек госпитализированы в тяжелом состоянии. По предварительной информации, водитель грузовика нарушил ПДД, выехал на полосу встречного движения и там врезался в маршрутку.

Ранее патрульная полиция сообщила, что украинские водители стали чаще попадать в ДТП.