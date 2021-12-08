Wizz Air отменил десятки авиарейсов из Украины

Авиакомпания Wizz Air отменила двадцать рейсов из Украины в страны ЕС . В частности, до марта 2022 года венгерский лоукостер не будет выполнять ни одного рейса из аэропортов Запорожья, Одессы, Львова, Киева и Харькова.

Венгерский лоукостер Wizz Air снова принял решение сократить полетную программу из Украины. Из зимнего расписания полетов на 2021-2022 год компания удалила два десятка рейсов из всех городов Украины, из которых выполняет полеты.

Так, пассажиры больше не могут купить билеты на авиаперелет из Киева в Салоники, Венецию, Неаполь, Нюрнберг и Катовице. Из Одессы Wizz Air выполнял рейсы в Абу-Даби и Будапешт, сейчас они приостановлены.

Кроме того, венгерский лоукостер не будет запускать рейсы из Харькова в Рим, Вену, Дортмунд, из Запорожья во Вроцлав, Катовице и Будапешт, из Львова - в Милан, Неаполь, Рим, Вильнюс, Мемминген, Братиславу и Будапешт.

Предположительно, Wizz Air отменил рейсы из Украины в города Европы до марта будущего года. Возможно, с 10 февраля 2022 года будет возобновлен авиарейс венгерского лоукостера из Одессы в Абу-Даби.