Wizz Air отменил десятки авиарейсов из Украины

Авиакомпания Wizz Air отменила двадцать рейсов из Украины в страны ЕС. В частности, до марта 2022 года венгерский лоукостер не будет выполнять ни одного рейса из аэропортов Запорожья, Одессы, Львова, Киева и Харькова.

Wizz Air отменил десятки авиарейсов из Украины в страны Евросоюза

Венгерский лоукостер Wizz Air снова принял решение сократить полетную программу из Украины. Из зимнего расписания полетов на 2021-2022 год компания удалила два десятка рейсов из всех городов Украины, из которых выполняет полеты.

Так, пассажиры больше не могут купить билеты на авиаперелет из Киева в Салоники, Венецию, Неаполь, Нюрнберг и Катовице. Из Одессы Wizz Air выполнял рейсы в Абу-Даби и Будапешт, сейчас они приостановлены.

Кроме того, венгерский лоукостер не будет запускать рейсы из Харькова в Рим, Вену, Дортмунд, из Запорожья во Вроцлав, Катовице и Будапешт, из Львова - в Милан, Неаполь, Рим, Вильнюс, Мемминген, Братиславу и Будапешт.

Wizz Air отменил десятки авиарейсов из Украины в страны Евросоюза

Предположительно, Wizz Air отменил рейсы из Украины в города Европы до марта будущего года. Возможно, с 10 февраля 2022 года будет возобновлен авиарейс венгерского лоукостера из Одессы в Абу-Даби.

Напомним, украинский лоукостер SkyUp запустит новые рейсы из Киева и Одессы. Куда украинцы смогут летать по бюджетной стоимости?


Шевченко Лилия, Тудей

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