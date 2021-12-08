Полиции хотят вернуть право остановки автомобилей для профилактики

В Украине полиция предлагает вернуть право патрульным полицейским профилактической остановки автомобилей. С таким предложением к Верховной Раде выступил первый заместитель начальника патрульной полиции Алексей Билошицкий.

По его словам, это необходимо для того, чтобы правоохранители могли эффективно выявлять водителей, которые находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или не имеют водительских прав. То есть еще до совершения такими категориями водителей ДТП.

В Украине полицейские часто останавливают автомобили, объясняя водителям, что они это делают "для профилактики". А потом находят причину для штрафа. Но на самом деле у правоохранителей есть только десять причин для остановки водителей.

Прежде всего, полицейские имеют право остановить автомобилиста, если он нарушил ПДД; если у машины есть явные признаки технической неисправности; если водитель, пассажиры (или сам автомобиль) причастны к ДТП или к нарушению закона, или если их нужно опросить. Кроме того, полиция может остановить машину, если есть основания считать, что она в розыске.

Полицейские могут привлечь водителя к оказанию помощи или в качестве свидетеля.

Кроме того, водителей могут останавливать, если власти ограничили или запретили движение, а также если груз машины создает опасность для окружающих, или если неправильно используются спецсигналы.

Также полицейские могут остановить евробляху для выявления нарушений таможенного законодательства.

Ранее стало известно, что украинцам разрешили дистанционно готовиться к экзамену по ПДД.