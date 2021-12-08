ТОП-10 автомобилей, которые чаще всего угоняют в Украине

Многие автовладельцы оснащают свои машины современными противоугонными системами, однако, это часто не останавливает преступников. В Украине ежегодно угоняют тысячи автомобилей. Эксперты Auction Auto назвали 10 автомобилей, которые чаще всего угоняли в нашей стране в 2021 году.

ТОП-10 автомобилей, которые чаще всего угоняют в Украине

На первом месте в этом антирейтинге находится британский полноприводный внедорожник Land Rover Range Rover. Оказывается, он пользуется особой "любовью" у украинских автоугонщиков. Такой автомобиль, конечно, на разборку не отдают. Его, после некоторых манипуляций с номерами и документами, перепродают.

На втором месте находится еще один внедорожник - Toyota Land Cruiser. Несмотря на современные противоугонные системы, эта модель часто становится жертвой преступников.

Часто автоугонщики в Украине обращают свое внимание на полноразмерный люксовый внедорожник Lexus LX.

В пятерку самых угоняемых автомобилей в Украине в текущего году также вошли Toyota Camry и Audi Q7.

Кроме того, часто в нашей стране в 2021 году угоняли Toyota RAV4, Kia Optima, Hyundai Tucson, Volkswagen Tiguan и Kia Rio.

Владельцам этих, да и других автомобилей нужно позаботиться об их дополнительной защите. Например, установить несколько противоугонных систем, дополнительные датчики и метки, нештатную сигнализацию, различные "секретки".

Напомним, ранее мы рассказали, про автоподставы, которые чаще всего используют злоумышленники в Украине.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Черкассах водитель 8 месяцев заправлял автомобиль бесплатноВ Черкассах водитель 8 месяцев заправлял автомобиль бесплатно
В Кировоградской области в ДТП погиб водительВ Кировоградской области в ДТП погиб водитель
Общественный транспорт Киева дорожать не будетОбщественный транспорт Киева дорожать не будет
Возле Польши чуть не село на мель роSSийское судно с нетрезвым экипажемВозле Польши чуть не село на мель роSSийское судно с нетрезвым экипажем
Украина арестовала еще 13 роSSийских самолетов за рейсы в оккупированный КрымУкраина арестовала еще 13 роSSийских самолетов за рейсы в оккупированный Крым
Блок рекламы


Похожие новости
Полиции хотят вернуть право остановки автомобилей для профилактикиПолиции хотят вернуть право остановки автомобилей для профилактики
В Украине в 2022 году появятся китайские автомобили HongqiВ Украине в 2022 году появятся китайские автомобили Hongqi
ТОП-10 самых популярных новых автомобилей в Украине в ноябреТОП-10 самых популярных новых автомобилей в Украине в ноябре
Названы самые популярные автомобили, сделанные в УкраинеНазваны самые популярные автомобили, сделанные в Украине
В Украине хотят ввести 18% налог на покупку авто, но с условиемВ Украине хотят ввести 18% налог на покупку авто, но с условием
ТОП-10 самых популярных кроссоверов в 2021 годуТОП-10 самых популярных кроссоверов в 2021 году
Германия планирует к концу десятилетия отказаться от продажи новых автомобилей с ДВСГермания планирует к концу десятилетия отказаться от продажи новых автомобилей с ДВС
Самые крутые и дорогостоящие внедорожники в Украине в 2021 годуСамые крутые и дорогостоящие внедорожники в Украине в 2021 году
Производство автомобилей Toyota упало на 26 % в октябре из-за дефицита чиповПроизводство автомобилей Toyota упало на 26 % в октябре из-за дефицита чипов
ТОП-10 моделей, у которых чаще всего скручивают пробегТОП-10 моделей, у которых чаще всего скручивают пробег
Последние новости
Подгружаем последние новости