ТОП-10 автомобилей, которые чаще всего угоняют в Украине

Многие автовладельцы оснащают свои машины современными противоугонными системами, однако, это часто не останавливает преступников. В Украине ежегодно угоняют тысячи автомобилей. Эксперты Auction Auto назвали 10 автомобилей, которые чаще всего угоняли в нашей стране в 2021 году.

На первом месте в этом антирейтинге находится британский полноприводный внедорожник Land Rover Range Rover. Оказывается, он пользуется особой "любовью" у украинских автоугонщиков. Такой автомобиль, конечно, на разборку не отдают. Его, после некоторых манипуляций с номерами и документами, перепродают.

На втором месте находится еще один внедорожник - Toyota Land Cruiser. Несмотря на современные противоугонные системы, эта модель часто становится жертвой преступников.

Часто автоугонщики в Украине обращают свое внимание на полноразмерный люксовый внедорожник Lexus LX.

В пятерку самых угоняемых автомобилей в Украине в текущего году также вошли Toyota Camry и Audi Q7.

Кроме того, часто в нашей стране в 2021 году угоняли Toyota RAV4, Kia Optima, Hyundai Tucson, Volkswagen Tiguan и Kia Rio.

Владельцам этих, да и других автомобилей нужно позаботиться об их дополнительной защите. Например, установить несколько противоугонных систем, дополнительные датчики и метки, нештатную сигнализацию, различные "секретки".

Напомним, ранее мы рассказали, про автоподставы, которые чаще всего используют злоумышленники в Украине.