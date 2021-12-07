Грязные номера: что грозит водителю и как действовать

Наступило время года, когда многие украинские водители, по разным причинам, ездят с грязными номерными знаками автомобиля. Многие, видимо, забыли, что в Украине теперь штраф за грязные номера больше, чем еще несколько месяцев назад.

Грязные номера: что грозит водителю и как действовать

В частности, если раньше штраф за грязные автомобильные номера, которые усложняют его идентификацию с расстояния 20 метров, составлял 170 гривен, то теперь за такое нарушение придется заплатить 850 гривен.

В том случае, если такое правонарушение совершено повторно на протяжении одного года, то водителю угрожает штраф в размере 1700 гривен. Кроме того, водитель может получить 30-40 часов общественных работ. Также нарушителю ПДД грозит возмездное изъятие автомобиля.

Соответствующие нововведения ввели в Украине еще несколько месяцев назад. Если быть более точным, то в марте 2021 года.

Таким образом, если вас останавливают патрульные полицейские, лучше сразу вытереть номерные знаки. Так у них будет меньше оснований для наложения штрафа.

Правоохранителям придется предъявлять фото или видео доказательство, в котором видно, что номерной знак на автомобиле не читается с 20 метров. При этом нужны точные замеры. "На глаз" в этом случае не пройдет.

Юристы советуют оспаривать штраф в суде, если у полицейских нет надлежащих доказательств нарушения ПДД. Дело в том, что при повторном таком правонарушении могут забрать автомобиль на штрафплощадку.

Ранее стало известно, что украинцам разрешили дистанционно готовиться к экзамену по ПДД.


Максимов Віталій, Тудей

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