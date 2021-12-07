ЕИБ выделил 100 млн евро на новые троллейбусы и вагоны метро для Киева

Первый тендер на 137 троллейбусов состоится в феврале.

ЕИБ выделил 100 млн евро на новые троллейбусы и вагоны метро для Киева
Фото: Макс Требухов

Европейский инвестиционный банк выделил Киеву 100 млн. евро на новые троллейбусы и вагоны метро.

Об этом сообщается на сайте учреждения.

Пресс-служба Киевской городской государственной администрации сообщила, что столица получит 15-летний кредит под 1,85% годовых, включая льготный период в три года.

За эти деньги Киев планирует купить 137 троллейбусов и 50 вагонов метро для "красной" ветки метро.

"Запланировано позаимствовать внешний кредит в сумме до 100 млн евро. Эти средства пойдут на приобретение троллейбусов большой и особенно большой вместимости, а именно: 65 троллейбусов длиной более 11,9 метра и 72 – длиной более 18,5 метра. Это будет низкопольный транспорт, Приспособлен для всех пассажиров, в частности, лиц с инвалидностью. Также приобретем 50 новых вагонов метрополитена с асинхронным тяговым приводом стоимостью до 50 млн евро для Святошинско-Броварской линии подземки", - рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Тендер на закупку 137 троллейбусов общей стоимостью 1,6 млрд гривен уже объявили, он должен состояться 4 февраля 2022 года.

В 2019 году Киевский городской совет утвердил городскую целевую программу развития транспортной инфраструктуры на 2019-2023 годы. Она предусматривала закупку более 400 трамваев, троллейбусов и электробусов за пять лет.

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