Автомобиль одного из руководителей одесской полиции сбил женщину на переходе

Водитель не разрешил врачам госпитализировать пострадавшую и сам завез ее в больницу.

Автомобиль одного из руководителей одесской полиции сбил женщину на переходе
Ілюстративне фото
Фото: wikipedia.org

В Одессе в пятницу, 3 декабря, автомобиль одного из руководителей местной полиции сбил женщину на пешеходном переходе.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований во вторник, 7 декабря.

"3 декабря 2021 года в Одессе служебный автомобиль Нацполиции проехал перекресток на красный сигнал светофора и сбил женщину на пешеходном переходе. Водитель об инциденте не сообщил и не разрешил врачам госпитализировать пострадавшую с места аварии, аргументировав тем, что самостоятельно доставит женщину в больницу", - сказано в уведомлении.

Служебный автомобиль значится за и.о. заместителя начальника полиции Одесской области, но кто именно находился за рулем, ГБР пока не указывает.

Аварию расследуют по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса – нарушение правил безопасности дорожного движения.

Одесское издание "Думская" со ссылкой на собственные источники пишет, что служебным автомобилем Hyundai Sonata управлял инспектор патрульной полиции. В машине ехали и.о. заместителя начальника облуправления Национальной полиции, бывший начальник патрульной полиции Александр Гостищев и и.о. начальника одного из управлений полиции.

Они ехали в Черноморск, где происходили столкновения между активистами и полицией. Пожилую женщину сбили примерно в 11:55 на пересечении улиц Ангарской и Магистральной.

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