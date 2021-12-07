В прокуратуре назвали вероятные причины смертельного ДТП под Черниговом

В результате столкновения фуры с маршруткой погибли 13 человек, семеро - в больнице.

В прокуратуре назвали вероятные причины смертельного ДТП под Черниговом
Фото: cn.dsns.gov.ua

Причиной столкновения грузового автомобиля ДАФ и маршрутного автобуса Mercedes Sprinter "Чернигов-Сосница", в результате которого погибли 13 человек, могли стать погодные условия. У правоохранителей также есть вопросы состояния дороги и технического состояния маршрутки.

Об этом сообщил руководитель Черниговской областной прокуратуры Сергей Василина.

"Один из вероятных факторов, которые могли повлечь аварию - погодные условия. Но уже есть вопросы к состоянию дорожного покрытия и службам, которые должны обслуживать дорогу. А также к техническому состоянию автобуса. Все это, а также другие обстоятельства и причины аварии, будут исследованы в ходе расследования", - написал он в фейсбуке.

Как уточнил он в комментарии Суспильному, предварительно, учитывая обстоятельства аварии, фуру занесло на встречную полосу, где она столкнулась с маршруткой.

Как рассказала спикер службы автодорог в области Алина Левочко, на момент аварии дорожное покрытие было обработано и уже мокрое. Температура воздуха плюсовая.

Напомним, около 8:00 7 декабря вблизи с. Брусилов Черниговского района на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч фура столкнулась с маршрутным микроавтобусом "Чернигов-Сосница". Пострадавших пришлось деблокировать сотрудникам ГСЧС. Погибли 13 человек, еще 7 с травмами разной степени тяжести госпитализированы.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Черкассах водитель 8 месяцев заправлял автомобиль бесплатноВ Черкассах водитель 8 месяцев заправлял автомобиль бесплатно
В Кировоградской области в ДТП погиб водительВ Кировоградской области в ДТП погиб водитель
Общественный транспорт Киева дорожать не будетОбщественный транспорт Киева дорожать не будет
Украина и Франция подписали контракт на строительство 5 кораблей для пограничниковУкраина и Франция подписали контракт на строительство 5 кораблей для пограничников
Возле Польши чуть не село на мель роSSийское судно с нетрезвым экипажемВозле Польши чуть не село на мель роSSийское судно с нетрезвым экипажем
Блок рекламы


Похожие новости
Под Черниговом маршрутка столкнулась с грузовиком, погибли 10 человекПод Черниговом маршрутка столкнулась с грузовиком, погибли 10 человек
В КГГА опровергли информацию о перекрытии движения на мосту Патона и назвали это манипуляциейВ КГГА опровергли информацию о перекрытии движения на мосту Патона и назвали это манипуляцией
Українцям назвали найнадійніші автомобільні марки з КитаюУкраїнцям назвали найнадійніші автомобільні марки з Китаю
В КГГА назвали ключевых игроков "маршруточной мафии"В КГГА назвали ключевых игроков "маршруточной мафии"
В полиции рассказали детали смертельного ДТП в Харькове, 16-летний водитель Infiniti задержанВ полиции рассказали детали смертельного ДТП в Харькове, 16-летний водитель Infiniti задержан
Назвали кроссоверы с надежной АКПП: проходят 400-500 тыс. кмНазвали кроссоверы с надежной АКПП: проходят 400-500 тыс. км
В Украине на 17% увеличилось количество ДТП: названы причины аварийВ Украине на 17% увеличилось количество ДТП: названы причины аварий
Эксперты назвали самую частую проблему новых автомобилейЭксперты назвали самую частую проблему новых автомобилей
Американцы назвали самые надежные автомобили 2021 годаАмериканцы назвали самые надежные автомобили 2021 года
Эксперты назвали минусы возвращения техосмотра автомобилейЭксперты назвали минусы возвращения техосмотра автомобилей
Последние новости
Подгружаем последние новости