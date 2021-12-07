В прокуратуре назвали вероятные причины смертельного ДТП под Черниговом

В результате столкновения фуры с маршруткой погибли 13 человек, семеро - в больнице.

Причиной столкновения грузового автомобиля ДАФ и маршрутного автобуса Mercedes Sprinter "Чернигов-Сосница", в результате которого погибли 13 человек, могли стать погодные условия. У правоохранителей также есть вопросы состояния дороги и технического состояния маршрутки.

Об этом сообщил руководитель Черниговской областной прокуратуры Сергей Василина.

"Один из вероятных факторов, которые могли повлечь аварию - погодные условия. Но уже есть вопросы к состоянию дорожного покрытия и службам, которые должны обслуживать дорогу. А также к техническому состоянию автобуса. Все это, а также другие обстоятельства и причины аварии, будут исследованы в ходе расследования", - написал он в фейсбуке.

Как уточнил он в комментарии Суспильному, предварительно, учитывая обстоятельства аварии, фуру занесло на встречную полосу, где она столкнулась с маршруткой.

Как рассказала спикер службы автодорог в области Алина Левочко, на момент аварии дорожное покрытие было обработано и уже мокрое. Температура воздуха плюсовая.

Напомним, около 8:00 7 декабря вблизи с. Брусилов Черниговского района на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч фура столкнулась с маршрутным микроавтобусом "Чернигов-Сосница". Пострадавших пришлось деблокировать сотрудникам ГСЧС. Погибли 13 человек, еще 7 с травмами разной степени тяжести госпитализированы.