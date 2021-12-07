Под Черниговом маршрутка столкнулась с грузовиком, погибли 10 человек
Еще семь человек травмированы.
Смертельная авария произошла утром 7 декабря в Черниговской области: грузовик столкнулся с маршрутным микроавтобусом.
По предварительным данным, погибли 10 человек. В настоящее время чрезвычайники оказывают помощь на месте ДТП, информирует пресс-служба ГСЧС.
"7 декабря, около 7:55, вблизи с. Брусилов Черниговского района, на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч, произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом "Чернигов-Сосница". В результате ДТП предварительно погибли 10 человек и 7 человек были травмированы", – говорится в сообщении.
Для деблокации пострадавших привлечены 10 человек и 3 единицы техники ГСЧС.
Напомним, в воскресенье, 5 декабря, на дороге "Киев - Чоп" в Житомирской области произошло ДТП, в котором погибли отец и двое детей. Их мать в тяжелом состоянии попала в реанимацию.