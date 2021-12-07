Под Черниговом маршрутка столкнулась с грузовиком, погибли 10 человек

Еще семь человек травмированы.

Смертельная авария произошла утром 7 декабря в Черниговской области: грузовик столкнулся с маршрутным микроавтобусом.

По предварительным данным, погибли 10 человек. В настоящее время чрезвычайники оказывают помощь на месте ДТП, информирует пресс-служба ГСЧС.

Фото: ГСЧС

"7 декабря, около 7:55, вблизи с. Брусилов Черниговского района, на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч, произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом "Чернигов-Сосница". В результате ДТП предварительно погибли 10 человек и 7 человек были травмированы", – говорится в сообщении.

Для деблокации пострадавших привлечены 10 человек и 3 единицы техники ГСЧС.

Напомним, в воскресенье, 5 декабря, на дороге "Киев - Чоп" в Житомирской области произошло ДТП, в котором погибли отец и двое детей. Их мать в тяжелом состоянии попала в реанимацию.

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