Между Кропивницким и Знаменкой возобновят сообщение

На трассе между двумя крупными городами будет реконструирован путепровод в Знаменке Второй

В рамках программы Президента Владимира Зеленского «Большая стройка» дорожники возобновят сообщение между Кропивницким и Знаменкой, сообщает пресс-служба Кировоградской облгосадминистрации.

Оба города соединены собой автомобильной дорогой М-30 Стрый – Изварино, на которой сейчас проходят ремонтно-строительные работы, в том числе реконструкция искусственных сооружений.

Для полноценного автомобильного сообщения на трассе между двумя крупными городами будет реконструирован путепровод в Знаменке Второй (759 километр дороги М-30).

В ОГА сообщили, что на днях строители начали устанавливать балки на вновь построенные опоры будущего путепровода.

"После ремонта сооружение увеличится в четыре раза по протяженности - с 54 до 200 метров. Оно станет более безопасным для участников движения", - добавили в областной администрации.

Напомним, дорогу М-30 создают в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" по случаю 30-й годовщины независимости Украины. Она является самой длинной трассой в стране и простирается от Стрыя Львовской области до Изварина Луганской области.