В Украине в 2022 году появятся китайские автомобили Hongqi

Китайские автопроизводители в последнее время стали проявлять большой интерес к Украине. По данным AUTO-Consulting, в 2022 году в нашей стране начнутся продажи китайских люксовых автомобилей Hongqi.

Стоимость автомобилей Hongqi очень высокая, хотя в последнее время у этой компании появились более доступные модели.

В частности, утверждается, что украинцам предложат три модели Hongqi – седан Hongqi H9, кроссовер Hongqi HS5 и полноразмерный электрический кроссовер Hongqi E-HS9.

Самый доступный из них - кроссовер Hongqi HS5, чья цена составляет от 42 900 долларов. Остальные модели стоят еще дороже. Впрочем, утверждается, что качество у этих китайских автомобилей вполне соответствует заявленной цене.

Hongqi HS5 оснащается 2-литровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 224 л.с. Электрический кроссовер Hongqi E-HS9 на одной подзарядке батареи проезжает от 400 до 500 км, в зависимости от батареи.

Конечно, большие продажи в Украине бренд Hongqi не ждут. Но хорошо, что в нашей стране будет присутствовать больше автопроизводителей.

Между тем, с января по сентябрь 2021 года в Украину ввезли 18 144 новых автомобиля из Китая. Впервые Поднебесная стала лидером по ввозу новых машин в нашу страну.

Ранее стало известно, что в Украине в 2022 году вновь начнутся продажи китайских автомобилей Geely.