Tesla без отзыва меняет неисправные камеры в некоторых Model S, X и 3

Tesla без отзыва меняет неисправные камеры в некоторых Model S, X и 3

Использование неисправных плат привело к тому, что компании Tesla приходится менять камеры в некоторых экземплярах электромобилей Model S, X и 3 американской сборки. Хотя производитель официально не объявлял об отзыве, в авторизованных сервисах соответствующее оборудование начали менять по запросу — совершенно бесплатно.

Источник: webentwicklerin/pixabay.com

В случае, если камеры не работают должным образом, с главного дисплея автомобиля может пропасть изображение, в том числе пропадёт видимость в «слепых зонах», могут появиться сообщения о том, что функциональность автопилота ограничена. Впервые о проблеме начали сообщать ещё в декабре 2020 года.

Tesla заменяет камеры на передних крыльях как минимум нескольких сотен экземпляров Model S, X и 3 в Калифорнии. По имеющимся данным, причиной неполадок стали дефектные печатные платы в модулях камер. Сообщается, что камеры могут терять «непрерывность электрической цепи», из-за чего выходят из строя намного раньше, чем можно было бы ожидать в нормальных условиях.

В случае возникновения соответствующих проблем ремонт осуществляется авторизованными представителями Tesla на добровольной основе. Хотя официально о проблеме нигде не объявлялось, корреспонденты CNBC получили соответствующую информацию от бывших и действующих сотрудников компании, пожелавших сохранить анонимность.

Недавно Tesla также инициировала добровольный отзыв тысяч кроссоверов Model Y, выпущенных в Китае и США, в связи с обнаружением чересчур ломких элементов подвески — это значительно повышает риск аварии. Отзыв коснулся 21 599 автомобилей в Китае и 826 — в Америке.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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