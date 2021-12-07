Зеленский пообещал украинцам кредиты под 5% в гривне на покупку электромобилей

В Украине планируют выдавать кредиты под 5% в гривне на покупку электромобилей. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде с ежегодным посланием.

По его словам, кредиты под 5% на покупку электромобилей можно будет получить по программе "Украинская мечта", которая скоро должна быть введена в действие. Такой кредит сможет получить любой украинец, если он "честно платит налоги".

Также по этой программе украинцы смогут получить доступные кредиты на покупку квартиры в новом доме, на оплату образования и т.д.

К сожалению, пока не известно, будет ли распространяться эта программа на покупку б/у электромобилей или только на новые модели. Чаше всего в других странах государство дает аналогичные кредиты на покупку новых электромобилей. Скорее всего, в Украине тоже сделают таким же образом. Впрочем, не будем спешить.

Зеленский подчеркнул, что программу "Украинская мечта" начнут реализовывать скоро. Видимо, с 2022 года.

Между тем, с января по октябрь 2021 года первую регистрацию в Украине прошли 7 тысяч автомобилей на аккумуляторных источниках питания. Это на 11% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Доля новых электромобилей составила почти 13%. Самые популярные новые электромобили среди украинцев – Nissan Leaf, Audi E-Tron и Mercedes-Benz EQC.

Напомним, ранее стало известно, что у Skoda Octavia появится электрический аналог.