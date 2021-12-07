Зеленский пообещал украинцам кредиты под 5% в гривне на покупку электромобилей

В Украине планируют выдавать кредиты под 5% в гривне на покупку электромобилей. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде с ежегодным посланием.

Зеленский пообещал украинцам кредиты под 5% в гривне на покупку электромобилей

По его словам, кредиты под 5% на покупку электромобилей можно будет получить по программе "Украинская мечта", которая скоро должна быть введена в действие. Такой кредит сможет получить любой украинец, если он "честно платит налоги".

Также по этой программе украинцы смогут получить доступные кредиты на покупку квартиры в новом доме, на оплату образования и т.д.

К сожалению, пока не известно, будет ли распространяться эта программа на покупку б/у электромобилей или только на новые модели. Чаше всего в других странах государство дает аналогичные кредиты на покупку новых электромобилей. Скорее всего, в Украине тоже сделают таким же образом. Впрочем, не будем спешить.

Зеленский подчеркнул, что программу "Украинская мечта" начнут реализовывать скоро. Видимо, с 2022 года.

Между тем, с января по октябрь 2021 года первую регистрацию в Украине прошли 7 тысяч автомобилей на аккумуляторных источниках питания. Это на 11% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Доля новых электромобилей составила почти 13%. Самые популярные новые электромобили среди украинцев – Nissan Leaf, Audi E-Tron и Mercedes-Benz EQC.

Напомним, ранее стало известно, что у Skoda Octavia появится электрический аналог.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Черкассах водитель 8 месяцев заправлял автомобиль бесплатноВ Черкассах водитель 8 месяцев заправлял автомобиль бесплатно
В Кировоградской области в ДТП погиб водительВ Кировоградской области в ДТП погиб водитель
Общественный транспорт Киева дорожать не будетОбщественный транспорт Киева дорожать не будет
Украина и Франция подписали контракт на строительство 5 кораблей для пограничниковУкраина и Франция подписали контракт на строительство 5 кораблей для пограничников
Возле Польши чуть не село на мель роSSийское судно с нетрезвым экипажемВозле Польши чуть не село на мель роSSийское судно с нетрезвым экипажем
Блок рекламы


Похожие новости
Осваивать китайский рынок электромобилей Toyota будет при помощи платформы BYDОсваивать китайский рынок электромобилей Toyota будет при помощи платформы BYD
В Украине хотят ввести 18% налог на покупку авто, но с условиемВ Украине хотят ввести 18% налог на покупку авто, но с условием
Xiaomi планирует построить свой первый завод по производству электромобилейXiaomi планирует построить свой первый завод по производству электромобилей
Китайская Xpeng нарастила выручку и убытки в последнем квартале, а в следующем ожидает рекордные поставки электромобилейКитайская Xpeng нарастила выручку и убытки в последнем квартале, а в следующем ожидает рекордные поставки электромобилей
Компания Ford отказалась от совместной разработки электромобилей с RivianКомпания Ford отказалась от совместной разработки электромобилей с Rivian
Производитель электромобилей Rivian превзошёл Volkswagen по величине капитализацииПроизводитель электромобилей Rivian превзошёл Volkswagen по величине капитализации
Украинцам увеличат налоги на автомобили: кто заплатит 25 000 грнУкраинцам увеличат налоги на автомобили: кто заплатит 25 000 грн
Более 30 стран мира пообещали отказаться от новых бензиновых автомобилей до 2040 годаБолее 30 стран мира пообещали отказаться от новых бензиновых автомобилей до 2040 года
Зеленский анонсировал масштабное развитие железной дороги в рамках программы "Большая стройка"Зеленский анонсировал масштабное развитие железной дороги в рамках программы "Большая стройка"
Tesla начала модернизировать бортовые камеры старых электромобилей, чтобы допустить их к бета-тестированию FSDTesla начала модернизировать бортовые камеры старых электромобилей, чтобы допустить их к бета-тестированию FSD
Последние новости
Подгружаем последние новости