Rivian вряд ли выйдет на безубыточность в ближайшие два года, но аналитики видят в компании потенциал

Ещё до начала поставок серийных пикапов R1T американская компания Rivian собрала 54 500 заявок на покупку электромобилей, и удовлетворить их она сможет лишь к концу 2023 года. Сторонние эксперты считают, что даже подняв объёмы производства выше 100 тысяч электромобилей в 2023 году Rivian завершить этот отчётный период без убытков не сможет.

Источник изображения: Twitter , RJ Scaringe

По мнению аналитиков Wedbush, на которое ссылается Barron’s, в следующем году Rivian сможет поставить 45 тысяч электромобилей, в 2023 году объёмы поставок увеличатся до 105 тысяч, но на безубыточность компания выйти не сможет в обоих случаях. К слову, компании Tesla в своё время это ничуть не мешало развивать бизнес, хотя ей было проще в том смысле, что она была пионером в представлении большинства инвесторов, а потому могла пользоваться их безграничным доверием.

Не будем забывать, что до конца следующего года Rivian обязана выпустить и 10 тысяч электрических фургонов для доставки товаров Amazon, поэтому производственные мощности компании не будут заняты исключительно выпуском пикапов R1T и кроссоверов R1S.

Выйдя на публичный рынок по цене более $78 за акцию, Rivian смогла поднять планку до $179 к середине ноября, но сейчас эти ценные бумаги практически вернулись на исходные позиции, торгуясь в окрестностях $100. Эксперты Wedbush считают, что акции Rivian сохраняют потенциал роста до $130 за штуку. На рынке США пикапы и кроссоверы весьма популярны и составляют примерно 60 % реализуемого ассортимента, поэтому ставка Rivian на электромобили с этими типами кузовов точно себя оправдает хотя бы на домашнем рынке. К концу десятилетия компания рассчитывает ежегодно продавать по миллиону электромобилей.



