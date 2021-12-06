Украинская таможня отправляет конфискованные евробляхи в Европу на самолетах

Украина отправила в Германию спорткар Lamborghini Aventador, который по решению суда конфисковали из-за нарушения срока временного ввоза. Об этом сообщила Киевская таможня.

На этом Aventador, стоимостью 600 тысяч евро, в Украину въехал гражданин Израиля. Однако, он в установленные законом сроки не вывез спорткар из Украины. Поэтому Киевская таможня изъяла автомобиль. По решению суда гражданина Израиля за нарушение таможенного законодательства оштрафовали на 170 тысяч гривен, а спорткар конфисковали.

В дальнейшем оказалось, что Lamborghini Aventador находится в международном розыске. В Германии он фигурирует в качестве вещественного доказательства в уголовном деле о мошенничестве. Поэтому по запросу немецкой стороны его отправили в Германию.

Все это время Aventador хранился на Киевской таможне. Его сначала передали представителям Главного следственного управления Нацполиции Украины, а потом отправили самолетом в Германию.

За рулем этого спорткара никому побывать не удалось, так как его транспортировали в аэропорт на эвакуаторе.

Напомним, ранее стало известно, что таможня изъяла иномарку, которую растаможили еще в 2019 году. Таможенникам показалась подозрительной доверенность, которую предоставили во время ввоза машины. Они посчитали ее поддельной. Дело в том, что таможня может проверять документы в течение трех лет.