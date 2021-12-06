В Тернополе построили крупнейшую транспортную развязку Западной Украины

Конструкция двухуровневой развязки включает в себя 2 путепровода и 6 полос для движения, размещенных на одном уровне с подъездными путями.

В Тернополе завершили строительство двухуровневой дорожной развязки на Гаевском перекрестке. Новый Гаевский мост стал частью международной трассы и самой большой дорожной развязкой Западной Украины. Как рассказал глава Тернопольской ОГА Владимир Труш, ее открыли благодаря программе президента Владимира Зеленского «Большая стройка».

«Из государственного бюджета на строительство Гаевского моста было выделено 190 млн. грн. Мы понимаем, что местные бюджеты не могут тянуть на себе такие объекты. Поэтому государство пришло на помощь. Это знаковый объект, улучшение инфраструктуры, безопасность для граждан», - говорит он.

Конструкция двухуровневой развязки включает в себя 2 путепровода и 6 полос для движения, размещенных на одном уровне с подъездными путями.

По словам городского головы Тернополя Сергея Надала, 70% движущегося по развязке транспорта – транзитный, поскольку здесь проходит трасса М-12 Стрый — Тернополь — Кропивницкий — Знаменка, соединяющая Восток и Запад страны.

Развитие инфраструктуры будет продолжено. По программе «Большая стройка» также планируют построить новую окружную, которая будет соединять международные трассы М-19 и М-30.

Напомним, по программе президента Владимира Зеленского «Большая стройка» отремонтируют и построят 24 тыс. км автомобильных дорог до конца 2024 года.

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