Возле Польши чуть не село на мель роSSийское судно с нетрезвым экипажем

Пограничники обратили внимание на то, что внезапно оно с большой скоростью направилось в сторону побережья.

В субботу у берегов Польши чуть не сел на мель роSSийский сухогруз "Руслана", шедший из Клайпеды (Литва).

Об этом сообщает "Радио свобода".

Как пишут СМИ , капитан и два его помощника были в нетрезвом состоянии.

Польские спасатели и пограничники обратили внимание на то, что внезапно судно с большой скоростью направилось в сторону побережья, держа курс на пляж на Собешевском острове, и вышло за пределы безопасного фарватера.

При этом судно не реагировало на сигналы с берега. Лишь примерно в километре от берега и в нескольких сотнях метров от мелководья судно внезапно развернулось и отошло, после чего стало на якорной стоянке в порту Гданьска.

На борт поднялись польские пограничники, проверившие экипаж на трезвость. Выяснилось, что в крови капитана было обнаружено промилле алкоголя, у его помощников – около полутора промилле. Все они граждане РоSSии.

?BREAKING: Due to a crew error, the Russian dry cargo ship Ruslana entered Polish territorial waters and was detained by the Poles ??



- MilitaristMail pic.twitter.com/H0VpCX27d0 — Francesco Comito (@FrancescComito) December 5, 2021

Как пишет "Морской портал", пока непонятно, отреагировала ли команда на предупреждение польских пограничников и спасателей, или сама осознала, что судно сядет на мель, и смогла в последнюю минуту избежать аварии. В настоящее время судно осталось в Гданьске на мелкий ремонт.

РоSSийская сторона инцидент не комментировала.

Напомним, ранее в Дании задержали роSSийский сухогруз "Иван Бобров", направлявшийся из Ипсвича в Ригу, поскольку его экипаж был пьян.