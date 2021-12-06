Возле Польши чуть не село на мель роSSийское судно с нетрезвым экипажем
Пограничники обратили внимание на то, что внезапно оно с большой скоростью направилось в сторону побережья.
Сухогруз "Руслана"
Фото: iz.ru
В субботу у берегов Польши чуть не сел на мель роSSийский сухогруз "Руслана", шедший из Клайпеды (Литва).
Об этом сообщает "Радио свобода".
Как пишут СМИ, капитан и два его помощника были в нетрезвом состоянии.
Польские спасатели и пограничники обратили внимание на то, что внезапно судно с большой скоростью направилось в сторону побережья, держа курс на пляж на Собешевском острове, и вышло за пределы безопасного фарватера.
При этом судно не реагировало на сигналы с берега. Лишь примерно в километре от берега и в нескольких сотнях метров от мелководья судно внезапно развернулось и отошло, после чего стало на якорной стоянке в порту Гданьска.
На борт поднялись польские пограничники, проверившие экипаж на трезвость. Выяснилось, что в крови капитана было обнаружено промилле алкоголя, у его помощников – около полутора промилле. Все они граждане РоSSии.
?BREAKING: Due to a crew error, the Russian dry cargo ship Ruslana entered Polish territorial waters and was detained by the Poles ??
Как пишет "Морской портал", пока непонятно, отреагировала ли команда на предупреждение польских пограничников и спасателей, или сама осознала, что судно сядет на мель, и смогла в последнюю минуту избежать аварии. В настоящее время судно осталось в Гданьске на мелкий ремонт.
РоSSийская сторона инцидент не комментировала.
Напомним, ранее в Дании задержали роSSийский сухогруз "Иван Бобров", направлявшийся из Ипсвича в Ригу, поскольку его экипаж был пьян.