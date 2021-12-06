Растаможка авто через “Дію“ не заработала: известно почему

По состоянию на 6 декабря 2021 года украинцы, несмотря на постановление Кабмина Украины, не могут растаможить автомобили на иностранной регистрации через портал или приложение "Дія". Сейчас такая услуга еще отсутствует, сообщила в Facebook пресс-служба "Дія".

Растаможка авто через “Дію“ не заработала: известно почему

"Действительно, вы сможете через "Дію" растаможить авто. Но дата не была анонсирована. Поэтому сейчас такая услуга еще не доступна. Как только появится такая услуга в "Дії" – мы обязательно об этом сообщим", - говорится в сообщении сервиса "Дія".

Напомним, в сентябре текущего года Кабмин Украины принял постановление, согласно которому украинцы в рамках экспериментального проекта со 2 декабря 2021 года по 31 декабря 2023 года смогут через "Дію" подать необходимые для таможенного оформления автомобиля документы, оплатить таможенный сбор в течение 10 дней и завершить оформление в автоматическом режиме.

Начисление таможенных платежей должно происходить в автоматическом режиме с дальнейшей возможностью оплатить через "Дію".

Предполагалось, что такое нововведение значительно упростит растаможку автомобилей на иностранной регистрации, сделает ее более дешевой и поможет побороть коррупцию.

Но когда конкретно в "Дії" появится возможность оформить автомобиль на иностранных номерах – еще не известно.

Напомним, ранее мы рассказали, кто может до 8 февраля 2022 года воспользоваться льготной растаможкой евроблях.


Максимов Віталій, Тудей

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