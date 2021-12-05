На Киевщине в результате ДТП с участием полицейского погибли два человека
Он был задержан по статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Правоохранители Киевской области устанавливают обстоятельства ДТП, случившегося с участием работника полиции и в результате которого погибли два человека.
Об этом сообщили в областной полиции.
“4 декабря около 23 часов 32-летний полицейский, управляя собственным автомобилем Volkswagen Passat, ехал в направлении села Новые Петровцы, где столкнулся с автомобилем “ЗАЗ-Таврия”, – говорится в сообщении.
В результате аварии 23-летний пассажир, находившийся в салоне "ЗАЗ-Таврия", погиб на месте происшествия, а 23-летний водитель и 22-летняя пассажирка госпитализированы. Впоследствии от полученных травм потерпевшая скончалась.
Водителя Volkswagen Passat доставили в медицинское учреждение для проведения экспертизы на состояние алкогольного опьянения.
Полицейский задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Сотрудники Государственного бюро расследований выясняют все обстоятельства данного ДТП. Полиция всячески способствует работникам ГБР в расследовании причин и обстоятельств аварии. В Главном управлении уже назначено служебное расследование по данному факту», – добавили в полиции.
Напомним, в сентябре майор полиции устроил ДТП на трассе возле Киева. Машина врезалась в грузовик, водитель легковушки попал в реанимацию.