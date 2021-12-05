На Киевщине в результате ДТП с участием полицейского погибли два человека

Он был задержан по статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Правоохранители Киевской области устанавливают обстоятельства ДТП, случившегося с участием работника полиции и в результате которого погибли два человека.

Об этом сообщили в областной полиции.

“4 декабря около 23 часов 32-летний полицейский, управляя собственным автомобилем Volkswagen Passat, ехал в направлении села Новые Петровцы, где столкнулся с автомобилем “ЗАЗ-Таврия”, – говорится в сообщении.

В результате аварии 23-летний пассажир, находившийся в салоне "ЗАЗ-Таврия", погиб на месте происшествия, а 23-летний водитель и 22-летняя пассажирка госпитализированы. Впоследствии от полученных травм потерпевшая скончалась.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Водителя Volkswagen Passat доставили в медицинское учреждение для проведения экспертизы на состояние алкогольного опьянения.

Полицейский задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Сотрудники Государственного бюро расследований выясняют все обстоятельства данного ДТП. Полиция всячески способствует работникам ГБР в расследовании причин и обстоятельств аварии. В Главном управлении уже назначено служебное расследование по данному факту», – добавили в полиции.