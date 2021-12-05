Новая бета-версия FSD повысила точность распознавания объектов электромобилями Tesla

Новая бета-версия FSD повысила точность распознавания объектов электромобилями Tesla

Компания Tesla планомерно совершенствует свою систему FSD, которая не является полным автопилотом в широком понимании, а обеспечивает автономность управления второго уровня. В современной своей реализации она позволяет машине самостоятельно следовать из одного пункта в другой, но водитель должен сохранять бдительность. Очередное обновление улучшило качество распознавания объектов фирменной системой машинного зрения.

Источник изображения: Tesla

Как вы можете помнить, весной этого года Tesla отказалась от использования радаров на электромобилях Model 3 и Model Y американской сборки, поэтому распознавание объектов осуществляется только при помощи камер, ведь ультразвуковые датчики срабатывают лишь на минимальных расстояниях, а потому пригодны только для маневрирования на низких скоростях. По этой причине эффективность системы машинного зрения отныне во многом определяет безопасность передвижения на электромобилях указанных моделей. Старшие Model S и Model X сохранили возможность получать информацию с бортовых радаров.

Как отмечает Electrek, компания Tesla начала распространять среди участников фирменной программы бета-тестирования версию FSD Beta 10.6, которая принесла улучшения в качестве распознавания объектов бортовыми камерами. В частности, лучше стали определяться другие транспортные средства, скорость движущихся в поперечном направлении объектов определяется с уменьшенным на 21 % количеством ошибок. При определении видимости объектов количество ошибок сокращено на 18,5 %. Статичные объекты определяются на 17 % точнее в крутых поворотах и ночных условиях.

На безопасности положительно сказалось и улучшение позиционирования транспортного средства при совершении поворотов налево. Система предсказания появления встречных объектов теперь снижает вероятность совершения опасного манёвра. Улучшена функция перестроения, которая теперь более точно рассчитывает продольную дистанцию до едущего впереди транспортного средства. Аналогичным образом более точно определяется дистанция при освобождении позиции перед электромобилем Tesla в результате перестроения другого транспортного средства в соседний ряд. После испытаний участниками программы бета-тестирования в течении нескольких недель эти изменения постепенно будут перенесены на все серийные электромобили Tesla, использующие комплекс FSD.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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