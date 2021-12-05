Реальность удивляет: какие автомобили предпочитают легенды мирового кино

Когда речь идет о жизни суперзвезд, всегда в голове вырисовывается картина роскоши и богатства. Но из-за своей популярности актерам и певцам приходится маскироваться, чтобы не привлекать лишнего внимания и спокойно заниматься своими делами.

Так какие автомобили на каждый день выбирают звезды, разбирались в эфире программы «ДжеДаи» на телеканале 2+2, сообщает ТСН .

Сильвестр Сталоне – супергерой нашего детства. Актер, без которого не мог обойтись ни один голливудский боевик. Конечно, за свою карьеру Сильвестр заработал на множество крутых автомобилей. В его автопарке много дорогих машин, но на каждый день у Слая – старенький Volkswagen Phaeton. Авто хоть и чуть-чуть тюнингованное, но стоит немного. Если хочешь не привлекать слишком много внимания, когда просто едешь за хлебом — лучшего не найти.

А теперь перейдем к Мэл Гибсону. Мужчина, на счетах которого миллионы долларов – катается на маленьком Smart. На этой крохе можно без проблем запарковаться даже на центральных улицах мегаполиса. Также он очень экономичный и стильный.

Бывший губернатор Калифорнии и просто суперзвезда Арнольд Шварценеггер. Это имя знают все . И выбрал железный Арни для обычных поездок – Mercedes G-class. Но фишка в том, что это не простой автомобиль, а кастомизированный. Арнольд Шварценеггер очень болеет экологией, поэтому он решил начать менять мир — с себя. Первое, что сделал – обратился к ателье Kreisel с просьбой приучить его кубик к электричеству. Ребята поработали очень хорошо, и Арнольд выпустил полностью электрический Gelandewagen раньше, чем это сделал сам Mercedes.

Но сегодня под наш прицел попали не только киноактеры. Вот Мадонна – поп-звезда, ездящая на обычном Mini Cooper S. Здесь работает та самая логика, что и у Мэла Гибсона – уютная миниатюрная машинка, на которой легко парковаться и ездить по городу.

А вот Том Хэнкс уважает настоящую классику. Его выбор – Toyota Land Cryiser FJ-40 из далеких уже восьмидесятых. Этот автомобиль актер приобрел для души. Поэтому не пожалел денег и вернул его в идеальное состояние. Но ездить на этой Toyota каждый день — слишком много для Тома. Зачастую его можно увидеть и на такси. Или же вообще – на велосипеде. Это доказывает простую истину – если ты действительно кумир миллионов, никаких «понтов» тебе не нужно.