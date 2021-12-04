ТОП-10 самых популярных новых автомобилей в Украине в ноябре

По данным Института исследований авторынка, в ноябре 2021 года украинцы купили 8 932 новых автомобиля. Лидером по продажам стал южнокорейский кроссовер Kia Sportage.

ТОП-10 самых популярных новых автомобилей в Украине в ноябре

В частности, в ноябре 2021 года в Украине продали 1 146 кроссоверов Sportage. Это можно считать своего рода рекордом по продажам за один месяц.

На втором месте оказался бюджетный кроссовер Renault Duster. В ноябре на украинском рынке продали 327 автомобилей Duster. Как видите, разница между 1-м и 2-м местом огромная.

Третье место по продажам в ноябре текущего года в нашей стране занял Toyota RAV4 – 309.

ТОП-10 самых популярных новых автомобилей в Украине в ноябре

На четвертом месте Nissan X-Trail – 300. На пятом месте оказался китайский кроссовер Chery Tiggo 4 – 249. В последнее время автомобили из Китая постоянно увеличивают продажи в Украине. Они заняли первое место по импорту в нашу старину в период с января по сентябрь 2021 года.

В десятку самых продаваемых новых автомобилей в ноябре 2021 года также вошли Mitsubishi Outlander (241), Peugeot 301 (241), Renault Sandero (228), Toyota Land Cruiser Prado (215) и Suzuki SX-4 (170).

Удивляет, что в этой десятке нет Renault Logan. Видимо, из-за того, что у дилеров просто не оказалось достаточного количество этой модели.

Напомним, ранее патрульная полиция объяснила водителям, что нужно делать, если попал в ДТП.


Максимов Віталій, Тудей

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