У Skoda Octavia появится электрический аналог

Компания Skoda разработает и выпустит на рынок новый электромобиль, который станет аналогом Skoda Octavia с двигателем внутреннего сгорания. Об этом сообщает Autocar.

У Skoda Octavia появится электрический аналог

Octavia сейчас по-прежнему остается самой продаваемой моделью в линейке Skoda. Она по продажам обогнала все три кроссовера чешского автогиганта (Kamiq, Karoq и Kodiaq).

Компания Skoda планирует расширить линейку своих кроссоверов за счет выпуска электрических моделей. Но отказываться от седанов и универсалов она не будет, даже несмотря на то, что начался постепенный переход к электромобилям.

Именно поэтому чешский автогигант разработает электрический аналог Skoda Octavia. Также электрический аналог появится и у Skoda Superb.

У Skoda Octavia появится электрический аналог

Нужно отметить, что электрический аналог Octavia получит другое название. Какое конкретно – еще не известно. Чешский автогигант действует по той же стратегии, что и его материнская компания Volkswagen. У них новые электромобили не пересекаются с уже существующими автомобилями с ДВС.

Не исключено, что Skoda создаст свою собственную версию электрического седана Volkswagen Aero, который появится в продаже в 2023 году (его создают на базе Passat).

Электрический аналог Skoda Octavia будут выпускать в двух вариантах кузова – седан и универсал. От универсалов чешская компания тоже не отказывается.

Ранее стало известно, что Skoda в конце 2021 года представит новый бюджетный седан.


Максимов Віталій, Тудей

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