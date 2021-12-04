Вблизи Винницы на автодороге перевернулась цистерна с аммиаком

Вблизи Винницы произошло автопроисшествие, в результате которого перевернулась автоцистерна с аммиаком.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Фото: ГСЧС

В 6 утра в Службу спасения поступило сообщение о том, что на Черкасском шоссе на автодороге М30 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка-Луганск-Изварино перевернулся автомобиль, который использовался для транспортировки газа.

На месте происшествия спасатели ГПСЧ-5 областного центра выяснили, что действительно опрокинулась автоцистерна, в которой находится сжиженный аммиак (безводный). Емкость цистерны – около 19 тонн.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

В 9:40 были начаты работы по перекачке аммиака с цистерны. К ним привлекли силы и средства – группа РХБЗ АРЗ СП, автокран, ОКЦ и ГПСЧ-3 (всего 24 человека личного состава и 6 единиц спецтехники).

Напомним, в конце ноября на одном из предприятий близ Немирова, что на Винничине, произошла утечка аммиака из железнодорожной цистерны.