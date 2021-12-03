Tesla потребовала отмены пошлин на ввоз графита из Китая — он необходим для производства аккумуляторов

Tesla оказалась среди нескольких сотен представителей автопрома, обратившихся к Торговому представительству США (USTR) с просьбой об освобождении от пошлин на импортируемые из Китая материалы и запчасти, которые используются при производстве или ремонте автомобилей.

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Проблемы с поставками вызвали в США резкий рост цен на новые и подержанные автомобили. Этому способствовали и пошлины, установленные американской стороной в начале торговой войны с Китаем. Для некоторых компаний были сделаны исключения, однако все льготы истекли в конце предыдущего — начале текущего года. В октябре USTR заявило, что рассмотрит возможность восстановления льгот для ряда компаний, особенно в тех случаях, когда речь идёт о безальтернативном импорте из Китая.

В минувшую среду Tesla подала три публичных комментария (заявки) в поддержку отмены ввозных пошлин на графит, который используется при изготовлении анодов для тяговых аккумуляторов для электромобилей. Компания уточнила, что данный материал в необходимых количествах может быть поставлен только с материкового Китая. Инициативу поддержала SK Battery America и её материнская компания SK Innovation. По подсчётам авторов издания Resource World, на один электромобиль приходится около 100 кг графита.

Автопром обеспокоен не только графитом. Компании Toyota, Magna и AutoZone выступают за отмену пошлин на электроприводы для автомобильных сидений, печатные платы для камер в системах помощи водителю, а также других компонентов и сырья. В начале торговой войны с Китаем глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) несколько раз обращался к бывшему президенту США в твиттере . В частности, он предлагал вводить симметричные пошлины только в тех случаях, когда их со своей стороны уже ввёл Пекин. Минувшая среда была крайним сроком подачи заявок в USTR — всего было подано 2024 комментария, включая 3 от Tesla.



