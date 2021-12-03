"Белавиа" из-за санкций потеряла половину самолетов

Белорусская авиакомпания "Белавиа", попавшая 2 декабря под санкции Евросоюза , потеряла из-за них половину своего воздушного флота.

"В связи с введением ограничений авиакомпания вынужденно сократила парк воздушных судов. На данный момент флот авиакомпании состоит из 15 самолетов", - сообщается на сайте компании.

Раньше воздушный флот "Белавиа" насчитывал 29 самолетов: девять Boeing 737-800, семь Embraer 195, пять Embraer 175, три Embraer 195-E2, три Boeing 737-300 и по одному Boeing 737-8 и Boeing 7 500.

Авиакомпания заявила, что оставшихся самолетов будет достаточно для всех запланированных рейсов на зимний период, а к лету она пополнит флот новым самолетами. Часть купят, а часть примут в лизинг у компаний, не являющихся резидентами ЕС .

Напомним, что 2 декабря США и ЕС синхронно ввели новый пакет санкций против Беларуси. В американский список попали 20 человек, 12 компаний и организаций и три самолета. Евросоюз ввел санкции, распространяющиеся на 11 компаний и 17 белорусских граждан. Среди них – "Белавиа" и несколько крупных предприятий Беларуси: "Гродно Азот", "Белшина", "Гродно Химволокно", "Белоруснефть".