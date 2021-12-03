Китай построил тысячекилометровую железную дорогу в Лаос

Проект обошелся правительству Лаоса в 5,9 млрд долларов.

Китай построил тысячекилометровую железную дорогу в Лаос
Фото: Синьхуа

Правительство Лаоса в пятницу, 3 декабря, торжественно открыло построенную Китаем тысячекилометровую железную дорогу из столицы Вьентьяна в город Куньмин на юге КНР.

Как сообщает Associated Press, стоимость железной дороги составила 5,9 млрд долларов, большинство этой суммы Лаос получил в кредит от Китая.

Строительство электрифицированной железной дороги Китай – Лаос протяженностью 1 035 километров длилось с 2016 года. Она является составной частью китайской инициативы "Один пояс – один путь", а также стратегии Лаоса, не имеющего выхода к морю, на интеграцию в мировую торговлю. В последнее десятилетие Лаос демонстрировал быстрые темпы экономического роста, но все еще остается одной из беднейших экономик мира.

Отправка первого поезда из Вьентьяна сопровождалась торжественной церемонией с освящением и онлайн-встречей лидеров КНР и Лаоса Си Цзиньпина и Тхонглуна Сисулита.

В связи с пандемией и ограничением на поездки железная дорога, которая имеет как однопутные, так и двухпутные участки, пока будет использоваться только для грузовых перевозок.

В перспективе она станет звеном железнодорожной сети, соединяющей Китай с Таиландом, Вьетнамом, Малайзией и Сингапуром. Китайские подрядчики уже строят скоростную железнодорожную линию из столицы Таиланда Бангкока до границы с Лаосом. Проект планируется завершить в 2028 году.

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