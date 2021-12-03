Илон Маск продал очередной пакет акций на сумму $1,01 млрд и исполнил больше опционов

Илон Маск продал очередной пакет акций на сумму $1,01 млрд и исполнил больше опционов

Согласно опубликованным накануне открытым документам, Илон Маск (Elon Musk) продал очередной пакет из 934 091 акции компании Tesla на сумму $1,01 млрд. Это потребовалось для исполнения налоговых обязательств, связанных с исполнением опционов на покупку 2,1 млн акций.

Источник изображения: Blomst / pixabay.com

Напомним, в начале ноября самый богатый человек в мире Илон Маск запустил в твиттере голосование, пообещав продать 10 % своего пакета акций Tesla, если такова будет воля пользователей соцсети. Большинство проголосовало за продажу пакета акций, и Маск начал процедуру продажи, хотя план был утверждён почти за 2 месяца до голосования.

С 8 ноября господин Маск продал 10,1 млн акций компании на общую сумму в $10,9 млрд, а также исполнил опционы на покупку 10,7 млн акций. После исполнения договоров у главы Tesla остаётся действующий опцион на покупку дополнительного пакета объёмом около 10 млн акций по цене $6,24 за каждую. Предложение выгодное, если учесть, что сейчас акции компании стоят более $1000. Срок действия данного опциона истекает в августе 2022 года. Если Маск будет продавать акции Tesla в соответствии с планом, то в общей сложности ему необходимо реализовать активы на сумму $17–21 млрд. Главу компании не смущает даже падение стоимости акций Tesla на фоне его действий.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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