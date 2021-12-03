В Киеве обнаружили подпольный "сервисный центр МВД", продававший водительские права за $800

За несколько лет дельцы успели "обслужить" сотни "клиентов".

Служба безопасности Украины разоблачила мошенников, которые наладили в Киеве механизм изготовления и сбыта поддельных водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортных средств.

Как сообщает пресс-центр СБУ , схему организовали трое жителей столицы. Производство подделок они наладили на дому.

Подпольный сервисный центр проработал несколько лет. Стоимость подделок составляла 800 долларов США . По предварительной информации, дельцы успели "обслужить" несколько сотен человек. "Клиентов" искали через личные контакты в криминальных кругах.

"Фейковые техпаспорта изготавливали в основном на угнанные или нерастаможенные автомобили импортного производства. При этом за водительскими удостоверениями обращались те, кто был временно лишен водительских прав. В частности, за вождение авто в нетрезвом состоянии или в состоянии наркотического опьянения", - отмечают в спецслужбе.

Злоумышленники использовали личные связи в сервисных центрах МВД и получали информацию о зарегистрированных транспортных средствах, их идентифицирующих признаках и реальных владельцах. Это позволяло им делать фейковые техпаспорта на автомобили "с историей" или на нерастаможенные автомобили.

Фигурантам сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее в Киевской области разоблачили банду автоворов. С июля 2020 по апрель 2021 года мужчины похитили 5 автомобилей на территории Броварского и Бориспольского районов. Среди автомобилей – Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Avalon, Mitsubishi Outlander, Toyota Camry.

Злоумышленникам грозит заключение сроком от восьми до двенадцати лет.