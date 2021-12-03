В Киеве обнаружили подпольный "сервисный центр МВД", продававший водительские права за $800
За несколько лет дельцы успели "обслужить" сотни "клиентов".
Служба безопасности Украины разоблачила мошенников, которые наладили в Киеве механизм изготовления и сбыта поддельных водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортных средств.
Как сообщает пресс-центр СБУ, схему организовали трое жителей столицы. Производство подделок они наладили на дому.
Подпольный сервисный центр проработал несколько лет. Стоимость подделок составляла 800 долларов США. По предварительной информации, дельцы успели "обслужить" несколько сотен человек. "Клиентов" искали через личные контакты в криминальных кругах.
"Фейковые техпаспорта изготавливали в основном на угнанные или нерастаможенные автомобили импортного производства. При этом за водительскими удостоверениями обращались те, кто был временно лишен водительских прав. В частности, за вождение авто в нетрезвом состоянии или в состоянии наркотического опьянения", - отмечают в спецслужбе.
Злоумышленники использовали личные связи в сервисных центрах МВД и получали информацию о зарегистрированных транспортных средствах, их идентифицирующих признаках и реальных владельцах. Это позволяло им делать фейковые техпаспорта на автомобили "с историей" или на нерастаможенные автомобили.
Фигурантам сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Ранее в Киевской области разоблачили банду автоворов. С июля 2020 по апрель 2021 года мужчины похитили 5 автомобилей на территории Броварского и Бориспольского районов. Среди автомобилей – Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Avalon, Mitsubishi Outlander, Toyota Camry.
Злоумышленникам грозит заключение сроком от восьми до двенадцати лет.