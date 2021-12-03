В Черкассах водитель 8 месяцев заправлял автомобиль бесплатно

В Черкасской области водитель восемь месяцев заправлял свой автомобиль бесплатно, придумав хитрую схему. Правда, за это его привлекли к уголовной ответственности, свидетельствуют данные Драбовского районного суда Черкасской области.

По данным следствия, злоумышленник обворовывал карты пользователей одной из сетей АЗС, присваивая их бонусные баллы. Ранее он работал на заправке этой сети и имел доступ к программе лояльности.

Фигурант при помощи мобильного телефона через программу лояльности осуществлял регистрацию электронной карточки и пин-кода к ней, внося несанкционированные данные про собственника карты. Таким образом он получал возможность использование карт разным способом на заправках одной из сетей АЗС.

Свои преступные действия злоумышленник продолжал с сентября 2018 по апрель 2019 года. За это время он заправился чужими бонусами на 191 261 гривну. Нужно отметить, что фигурант заправлял не только свой автомобиль, но и продавал топливо по сниженной цене.

В суде обвиняемый свою вину не признал. Утверждал, что он осуществлял регистрацию карт, а не их перерегистрацию. То есть в его действиях якобы отсутствует состав инкриминируемого преступления, он только воспользовался пробелами в законодательстве.

Однако, суд пришел к выводу, что вина обвиняемого полностью доказана. Его приговорили к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года. Он также должен будет выплатить 191 261 гривну.

Напомним, ранее стало известно, что Киберполиция разоблачила преступную группу, участники которой продавали поддельные удостоверения водителей европейского образца. Их ежегодный доход составлял 20 млн гривен.