Сын министра обороны Сальвадора погиб в авиакатастрофе во время спасательной операции

На борту, кроме Херардо Мартино, были еще два человека. Никто не выжил.

Сын министра обороны Сальвадора погиб в авиакатастрофе во время спасательной операции
Ілюстративне фото
Фото: Вікіпедія

Сын министра обороны Сальвадору Мерино Монроя погиб в авиакатастрофе. Военный самолет потерпел крушение у побережья страны.

На борту, кроме Херардо Мартино, были еще два человека.

Президент Сальвадора Наиб Букеле сообщил, что погибли все члены экипажа самолета ВВС страны.

"Вооруженные силы Сальвадора обнаружили тело сына министра Мерино Монроя и его товарищей среди обломков самолета, в котором они летели", - написал Букеле в Twitter.

Он добавил, что министр обороны "лично руководит спасательной операцией, несмотря на свою боль".

Известно, что самолет ВВС Сальвадора модели Baron 55 Beechcraft разбился в береговой зоне при поиске яхты с двумя пассажирами, пропавшими в море в среду, 1 декабря. На борту самолета находились три человека, в том числе лейтенант Херардо Мерино, сын министра обороны страны Мерино Монроя.

Как сообщалось, в ноябре в авиакатастрофе погиб один из космических туристов Blue Origin. Легкомоторный самолет на борту с 49-летним бизнесменом Гленом де Врисом разбился в округе Сассекс, штат Нью-Джерси.

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