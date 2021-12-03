Таможня изъяла евробляху, растаможенную еще в 2019 году

Таможня продолжает конфисковывать уже растаможенные автомобили. Но на этот раз забрали иномарку, растаможенную еще в 2019 году, сообщила в Facebook общественная организация "АвтоЕвроСила".

Таможня изъяла евробляху, растаможенную еще в 2019 году

Если в 2021 году во время льготной растаможки автомобилей евробляхерам приходилось платить примерно 30-35 тысяч гривен, то в 2019 году эта сумма составляла более 3 500 долларов.

Дело в том, что таможня может проверять документы, на основании которых был ввезен автомобиль или была осуществлена его растаможка, в течение 3 лет. Этот процесс называется "Таможенный аудит".

В данном случае таможня проверила документы, на основании которых автомобиль ввезли на таможенную территорию Украины. Таможенникам показалась подозрительной доверенность, которую предоставили во время ввоза машины. Они посчитали ее поддельной.

На основании этого гражданина Молдовы оштрафовали в размере 100% стоимости автомобиля и конфисковали это транспортное средство.

В "АвтоЕвроСиле" такие действия таможни считают незаконными, потому, что было допущено несколько процедурных ошибок. Поэтому юристы уже ищут способы противодействия.

Напомним, ранее стало известно, что Координационно-мониторинговая таможня забрала на штрафплощадку автомобиль BMW 540d XDRIVE 2020 года выпуска из-за того, что его пытались ввезти в Украину по заниженной стоимости.


Максимов Віталій, Тудей

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