Mitsubishi ASX нового поколения появится в 2023 году

У Mitsubishi ASX, который в некоторых странах известен как Outlander Sport, новое поколение появится в 2023 году. Об этом сообщает чешское издание Auto со ссылкой на собственную информацию.

В Чехии Mitsubishi ASX больше нет в прайс-листе Mitsubishi. Его также нет в конфигураторе. Предполагается, это потому, что скоро появится модель нового поколения.

Подробности про новый ASX пока не известны. По слухам, это может быть одна из двух моделей, которые компания Mitsubishi разрабатывает вместе с Renault специально для Европы.

Скорее всего, Mitsubishi ASX нового поколения поделиться своей платформой и технологиями с Renault Captur. Если это действительно так, то новый ASX будет меньше, чем модель первого поколения.

Напомним, что Mitsubishi выпускает ASX с 2010 года. За это время его только три раза обновили. То есть выпуск его нового поколения уже давно назрел.

Новый ASX будет создан в стиле нового языка дизайна "Dynamic Shield" компании Mitsubishi. В этом же направлении дизайна созданы новые Outlander и Eclipse Cross.

В Украине сейчас Mitsubishi ASX в базовой комплектации стоит от 594 000 гривен. Под капотом у него находится 1,6 л двигатель мощностью 117 л.с., который работает вместе с механической коробкой передач.

Напомним, ранее стало известно, что Mitsubishi Outlander PHEV нового поколения на одной электротяге проедет 87 км.