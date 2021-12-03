Осваивать китайский рынок электромобилей Toyota будет при помощи платформы BYD

Осваивать китайский рынок электромобилей Toyota будет при помощи платформы BYD

Занимающая второе место среди производителей тяговых аккумуляторов на китайском рынке компания BYD свой путь в автомобильном сегменте начинала с копирования популярного седана Toyota Corolla, а потому весьма символично, что японский гигант для укрепления своих позиций на рынке КНР обратился за поддержкой именно к ней. К концу следующего года Toyota представит недорогой электромобиль, использующий батареи BYD типа LFP.

Электромобиль BYD Qin. Источник изображения: BYD

О намерениях автопроизводителей стало известно с подачи агентства Reuters. Пока в ассортименте Toyota, если не считать дебютировавшей в Китае электрической версии кроссовера C-HR, есть только один «чистокровный» электромобиль — это глобальный кроссовер bZ4X, который разрабатывался совместно с Subaru. Как известно, bZ4X выйдет на мировой рынок в следующем году, но для китайского рынка Toyota припасла более доступный седан на электротяге, который по своим габаритам будет напоминать Corolla с немного увеличенным пространством для пассажиров заднего ряда. По сути, такая компоновка является залогом успеха на китайском рынке.

По некоторым данным, совместная разработка Toyota и BYD будет оценена примерно в $30 000, а залогом доступности станет использование тяговых батарей последней из марок. В семействе Blade компания BYD предлагает довольно компактные LFP-батареи, которые могут размещаться в блоке толщиной не более 10 см, что заметно облегчает задачу компоновщикам.

Сообщается, что интерес руководства Toyota к электромобилям и гибридам BYD возник более пяти лет назад, и образцы доставлялись в Японию для изучения. Безусловно, компании исповедуют разные производственные культуры. Китайская сторона, как и все соотечественники, непрерывно что-то улучшает в своих электромобилях на протяжении всего жизненного цикла, тогда как японский автогигант привык тщательно прорабатывать конструкцию на этапе инженерной подготовки, а затем производить её на протяжении не менее четырёх лет без особых изменений. Современные средства проектирования и математического моделирования позволят сблизить оба подхода, взяв лучшее у каждого из них. Совместный исследовательский центр Toyota и BYD работает в Китае с прошлого года. Данное сотрудничество позволит Toyota удержать позиции на быстро растущем китайском рынке, не теряя драгоценного времени на разработку собственных базовых решений.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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