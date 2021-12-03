Осваивать китайский рынок электромобилей Toyota будет при помощи платформы BYD

Занимающая второе место среди производителей тяговых аккумуляторов на китайском рынке компания BYD свой путь в автомобильном сегменте начинала с копирования популярного седана Toyota Corolla, а потому весьма символично, что японский гигант для укрепления своих позиций на рынке КНР обратился за поддержкой именно к ней. К концу следующего года Toyota представит недорогой электромобиль, использующий батареи BYD типа LFP.

Электромобиль BYD Qin. Источник изображения: BYD

О намерениях автопроизводителей стало известно с подачи агентства Reuters. Пока в ассортименте Toyota, если не считать дебютировавшей в Китае электрической версии кроссовера C-HR, есть только один «чистокровный» электромобиль — это глобальный кроссовер bZ4X, который разрабатывался совместно с Subaru. Как известно, bZ4X выйдет на мировой рынок в следующем году, но для китайского рынка Toyota припасла более доступный седан на электротяге, который по своим габаритам будет напоминать Corolla с немного увеличенным пространством для пассажиров заднего ряда. По сути, такая компоновка является залогом успеха на китайском рынке.

По некоторым данным, совместная разработка Toyota и BYD будет оценена примерно в $30 000, а залогом доступности станет использование тяговых батарей последней из марок. В семействе Blade компания BYD предлагает довольно компактные LFP-батареи, которые могут размещаться в блоке толщиной не более 10 см, что заметно облегчает задачу компоновщикам.

Сообщается, что интерес руководства Toyota к электромобилям и гибридам BYD возник более пяти лет назад, и образцы доставлялись в Японию для изучения. Безусловно, компании исповедуют разные производственные культуры. Китайская сторона, как и все соотечественники, непрерывно что-то улучшает в своих электромобилях на протяжении всего жизненного цикла, тогда как японский автогигант привык тщательно прорабатывать конструкцию на этапе инженерной подготовки, а затем производить её на протяжении не менее четырёх лет без особых изменений. Современные средства проектирования и математического моделирования позволят сблизить оба подхода, взяв лучшее у каждого из них. Совместный исследовательский центр Toyota и BYD работает в Китае с прошлого года. Данное сотрудничество позволит Toyota удержать позиции на быстро растущем китайском рынке, не теряя драгоценного времени на разработку собственных базовых решений.



