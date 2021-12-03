В Украине хотят ввести 18% налог на покупку авто, но с условием

В Украине покупателей автомобилей планируют обложить 18% налогом от стоимости сделки, если они не объяснят, откуда у них на законных основаниях деньги. Об этом рассказал глава парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

По его словам, сотрудники Министерства финансов уже разрабатывают соответствующий законопроект.

Также 18% налога от стоимости квартиры или частного дома будут платить их покупатели, если не смогут объяснить, откуда у них на законных основаниях деньги.

Гетманцев подчеркнул, что сейчас большая часть трудоспособного населения Украины не показывает свои доходы. Он утверждает, что в 2020 году доходы скрыли около 10 млн украинцев. Для того, чтобы вывести их "на чистую воду" и разрабатывается новый законопроект.

На каком этапе находится работа над этим законопроектом – не сообщается. Судя по всему, его зарегистрируют в Верховной Раде в следующем году. Какие его перспективы в парламенте – пока сказать трудно. Однако, нужно учесть, что практически всегда законопроекты Министерства финансов народные депутаты утверждают.

Напомним, ранее глава Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко заявил, что в 2022 году в Украине стоимость б/у автомобилей может увеличиться на 25-30%.