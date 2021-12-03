Украина и Исландия заключили соглашение о воздушном сообщении

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подписал соглашение о воздушном сообщении с Исландией.

Как сообщает пресс-служба МИД , соглашение откроет новые возможности для путешествий украинцев.

"Министр иностранных дел Украины провел переговоры с министром иностранных дел Исландии Тордис Колбрун Рейкдал Гилфадоттир в рамках заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме", - говорится в сообщении.

Министры подписали соглашение между Кабинетом Министров Украины и правительством Исландии о воздушном сообщении.

Документ определяет порядок регулирования международных полетов между двумя странами и порядок назначения авиапредприятий, устанавливает условия предоставления разрешений на выполнение регулярных полетов, предусматривающих взаимное признание удостоверений членов экипажа, содержит положения об авиационной безопасности; устанавливает механизм инспекции авиапредприятий для оценки их соответствия стандартам Международной организации гражданской авиации.

Напомним, в марте 2021 года правительство Украины согласовало заключение межправительственного соглашения с Сербией о воздушном сообщении.