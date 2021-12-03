В аэропорт "Борисполь" запустят новые электрички

"Укрзализныця" запустит новые электрички из нескольких вагонов, которые будут доставлять пассажиров в аэропорт "Борисполь".

В аэропорт “Борисполь“ запустят новые электрички: пассажирам назвали перечень остановок

Электрификация пути в Борисполь может привести к помехам в работе установленного в аэропорту оборудования, поэтому сейчас "Укрзализныця" ведет переговоры со специалистами для поиска оптимального решения. Именно по этой причине ветку изначально не электрифицировали при запуске поездов в аэропорт Борисполь в 2018 году.

В данное время с вокзала в аэропорт украинцев возят рельсовые дизельные автобусы PESA 620M. Возвращать на маршрут более вместительный 3-вагонный дизель-поезд "Киев Борисполь Экспресс", который проработал всего несколько месяцев в начале 2020 года, "Укрзализныця" не планирует.

На сегодняшний день в сутки официально курсирует 23 рейса в аэропорт "Борисполь". Маршрут пролегает между главным железнодорожным вокзалом Киева "Киев-Пассажирский" и платформой у терминала D в аэропорту Борисполь. Промежуточные остановки предусмотрены на вокзале "Дарница" и платформе "Выдубичи". Стоимость проезда в одну сторону составляет 80 грн, и пока повышаться не планирует.

В "Укрзализницы" сообщили, что за три года курсирования скоростного поезда "Киев Борисполь Экспресс" по маршруту Киев-Пассажирский – Борисполь-Аэропорт было перевезено почти 2 млн пассажиров. Это самый удобный способ добраться в аэропорт, если не учитывать такси, стоимость которого не всем по карману.

Ранее сообщалось, что “Новая почта“ построит в Борисполе огромный терминал.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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