Общественный транспорт Киева дорожать не будет

Власти украинской столицы временно решили отсрочить повышение стоимости проезда в городском общественном транспорте. В КГГА рассказали, когда подорожают билеты.

В Киеве перенесли дату повышения стоимости проезда в общественном транспорте

Транспортные предприятия Киева приняли решение на некоторое время отказаться от повышения стоимости проезда для пассажиров после того. В Киевской городской госадминистрации заявили, что до конца отопительного сезона цены на билеты в метро и все виды наземного городского транспорта останутся неизменными.

Чтобы отсрочить повышение цен на проезд, но в то же время не довести коммунальные транспортные предприятия до банкротства, в КГГА приняли решение выделить из городского бюджета дотацию в размере 500 миллионов гривен.

В Киеве перенесли дату повышения стоимости проезда в общественном транспорте

"Предлагаю на заседании в следующий вторник рассмотреть, как неотложный проект решения об изменениях в Программу экономического и социального развития и бюджета города на 2021 год. Средства должны получить транспортные предприятия города – "Киевпастранс" и "Киевский метрополитен" – 500 миллионов гривен – как дотацию на тариф на проезд в коммунальном транспорте города", – сказал в ходе заседания Киевсовета мэр Виталий Кличко.

Киевский градоначальник подчеркнул, что будет настаивать на отсрочке повышения тарифов на проезд в общественном транспорте до конца отопительного сезона.

Напомним, в Киеве подорожает проезд в общественном транспорте, а проездной будет дороже, чем в Париже.


Шевченко Лилия, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Морские силы ВСУ получили модернизированные вертолеты серии "Ми-8"Морские силы ВСУ получили модернизированные вертолеты серии "Ми-8"
В Сети показали обновленную Skoda ScalaВ Сети показали обновленную Skoda Scala
Самые крутые и дорогостоящие внедорожники в Украине в 2021 годуСамые крутые и дорогостоящие внедорожники в Украине в 2021 году
Центр Киева завтра перекроют "из-за массовых мероприятий"Центр Киева завтра перекроют "из-за массовых мероприятий"
Украина и Франция подписали контракт на строительство 5 кораблей для пограничниковУкраина и Франция подписали контракт на строительство 5 кораблей для пограничников
Блок рекламы


Похожие новости
Бюджетные автомобили ЗАЗ могут подорожатьБюджетные автомобили ЗАЗ могут подорожать
Центр Киева завтра перекроют "из-за массовых мероприятий"Центр Киева завтра перекроют "из-за массовых мероприятий"
Патрульная полиция Киева сообщила об усложнении движения на Столичном шоссеПатрульная полиция Киева сообщила об усложнении движения на Столичном шоссе
Предприятие Tesla в Техасе будет построено к 31 декабря этого годаПредприятие Tesla в Техасе будет построено к 31 декабря этого года
Новая почта будет доставлять посылки беспилотникамиНовая почта будет доставлять посылки беспилотниками
Украинский лоукостер Bees Airline будет летать в АзербайджанУкраинский лоукостер Bees Airline будет летать в Азербайджан
Стоимость проезда в метро Киева повысится до 20 гривен, для владельцев "Карты киевлянина" - до 12, - КГГАСтоимость проезда в метро Киева повысится до 20 гривен, для владельцев "Карты киевлянина" - до 12, - КГГА
Полиция напомнила, когда запрещено буксировать транспортные средстваПолиция напомнила, когда запрещено буксировать транспортные средства
Киевляне стали меньше пользоваться общественным транспортом после перевода города в "красную" зонуКиевляне стали меньше пользоваться общественным транспортом после перевода города в "красную" зону
Украина будет поставлять Турции двигатели для беспилотных самолетовУкраина будет поставлять Турции двигатели для беспилотных самолетов
Последние новости
Подгружаем последние новости