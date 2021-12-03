Общественный транспорт Киева дорожать не будет

Власти украинской столицы временно решили отсрочить повышение стоимости проезда в городском общественном транспорте. В КГГА рассказали, когда подорожают билеты.

Транспортные предприятия Киева приняли решение на некоторое время отказаться от повышения стоимости проезда для пассажиров после того. В Киевской городской госадминистрации заявили, что до конца отопительного сезона цены на билеты в метро и все виды наземного городского транспорта останутся неизменными.

Чтобы отсрочить повышение цен на проезд, но в то же время не довести коммунальные транспортные предприятия до банкротства, в КГГА приняли решение выделить из городского бюджета дотацию в размере 500 миллионов гривен.

"Предлагаю на заседании в следующий вторник рассмотреть, как неотложный проект решения об изменениях в Программу экономического и социального развития и бюджета города на 2021 год. Средства должны получить транспортные предприятия города – "Киевпастранс" и "Киевский метрополитен" – 500 миллионов гривен – как дотацию на тариф на проезд в коммунальном транспорте города", – сказал в ходе заседания Киевсовета мэр Виталий Кличко.

Киевский градоначальник подчеркнул, что будет настаивать на отсрочке повышения тарифов на проезд в общественном транспорте до конца отопительного сезона.