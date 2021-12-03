В Киеве ограничивали движение на синей линии метро

На станции "Дворец Украина" пассажир попал под поезд.

На синей линии столичного метро поезда двигаются от станции "Героев Днепра" к "Олимпийской", от "Васильковской" до "Теремков".

Причиной ограничения движения стал несчастный случай: на станции "Дворец Украина" пассажир попал под поезд, информирует пресс-служба КГГА.

На место происшествия вызвали медиков и правоохранителей.

Об изменениях и возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

Обновление. В 18:39 Киевский метрополитен сообщил о возобновлении движения на синей линии. "Метрополитен возобновил работу в обычном режиме после случая падения пассажира на путях на станции "Дворец Украина"", - говорится в сообщении.