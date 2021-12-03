Как отказаться от дополнительного оборудования при покупке автомобиля

Не секрет, что многие дилеры покупателям автомобилей буквально навязывают приобретение дополнительного оборудования. В результате – машина стоит заметно дороже, чем рекомендует автопроизводитель. Эксперты журнала "За рулем" рассказали о трех способах отказа от допоборудования…

Многие дилеры отказываются продавать клиентам машины без дополнительных опций. В эпоху пандемии коронавируса подавляюще количество новых автомобилей уже оснащены дополнительным оборудованием, то есть отказаться от него не получится. Если клиент откажется, то покупатель все равно быстро найдется, так как на новые автомобили образовался дефицит.

Эксперты рекомендуют, если не хочется тратить деньги на дополнительное оборудование, позвонить на горячую линию автопроизводителя. Некоторые автопроизводители уже начали бороться с дилерами, навязывающими клиентам дополнительное оборудование. Правда, нет гарантии, что на дилера повлияют.

Также можно сделать заказ в нужной комплектации с нефиксированной ценой и встать в очередь. Придется подождать несколько месяцев, в зависимости от модели. В этом случае есть шанс получить машину без дополнительного оборудования, которое вам не нужно.

Правда, в этом случае есть один неприятный нюанс. Автомобиль могут вам предложить уже по новой, более высокой цене. К сожалению, цены на новые автомобили постоянно увеличиваются даже без дополнительного оборудования.

Кроме того, можно подать исковое заявление в суд. Правда, это возможно уже после покупки автомобиля. В этом случае придется потратить много времени и сил, и, опять же, нет гарантии, что суд будет выигран.

Напомним, ранее стало известно, что с 2022 года украинцы смогут оформлять сделки купли-продажи автомобилей в Электронном кабинете водителя, то есть дистанционно.