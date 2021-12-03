За красные указатели поворота могут оштрафовать на 510 грн

В Украине многие водители не обращают внимание на то, какого цвета указатели поворота у их автомобиля. Но за "неправильный" цвет поворотников, предупреждает "Дорожный адвокат", можно получить штраф в размере 510 гривен.

С 2017 года, согласно нормам Государственных стандартов, передние и задние указатели поворота должны быть только желтого цвета.

П.п. 9.1.а ПДД называют указатели поворота предупредительными сигналами. Статья 122 кодекса Украины про административные правонарушения предусматривает штраф в размере 510 гривен за использование предупредительных сигналов и их переоборудование с нарушением требований соответствующих стандартов.

Между тем, в Украине насчитывается большое количество автомобилей с красными указателями поворотов. Например, это машины, ввезенные в нашу страну из США . А Соединенные Штаты, входят в число стран, откуда больше всего ввозят в Украину б/у автомобили.

Таким образом, если у вашего автомобиля красные указатели поворотов, то полицейские могут в любой момент вас оштрафовать. И оспорить в суде штраф не получится, так как он полностью законный. Юристы рекомендуют заменить красные указатели поворотов на желтые. В противном случае не нужно удивляться, если вас оштрафует полиция.

Напомним, ранее мы рассказали о том, что будет, если не оплатить в установленные законом сроки штраф за нарушение ПДД.