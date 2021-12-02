ГИС забрала у жителя Кривого Рога автомобиль за долг в 2 500 грн

У жителя Кривого Рога исполнительная служба забрала на штрафплощадку автомобиль из-за того, что у него накопилось 5 штрафов за нарушение ПДД. Общая сумма долга составила всего 2 500 гривен, но машину изъяли.

ГИС забрала у жителя Кривого Рога автомобиль за долг в 2 500 грн

В Министерстве юстиции подчеркнули, что автомобиль изъяли в связи с тем, что должник не уплатил штрафы в установленные законом сроки и не являлся на вызовы государственного исполнителя.

Теперь ему отдадут автомобиль только в том случае, если он оплатит задолженность, исполнительный сбор в размере 10% от суммы долга, расходы исполнительного производства и пребывание транспортного средства на штрафплощадке.

В противном случае автомобиль продадут на отрытом государственном электронном аукционе. Разницу между задолженностью и стоимостью автомобиля должнику вернут.

В отношении неплательщика дорожных штрафов в исполнительной службе есть еще два производства на общую сумму в 80 000 гривен.

Нужно отметить, что в Днепропетровской области в производстве исполнительной службы находится сейчас 17 412 дел по принудительному взысканию штрафов по делам про административные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения.

Напомним, ранее стало известно, что у киевлянина, накопившего штрафы за полторы сотни нарушений ПДД, изъяли дорогой внедорожник. Он сумел накопить немыслимое количество штрафов на общую сумму около 130 тысяч гривен.


Максимов Віталій, Тудей

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