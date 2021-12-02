"Укрзализныця" на зимние праздники запускает "Лыжный экспресс" Киев - Славское

Он будет курсировать 24, 26 и 30 декабря 2021 года, а также 2, 6 и 8 января 2022 года.

"Укрзализныця" на зимние праздники запускает "Лыжный экспресс" Киев - Славское
Фото: Александр Рудоманов

На 24, 26 и 30 декабря 2021 года, а также 2, 6 и 8 января 2022 года "Укрзализныця" назначила курсирование поезда Интерсити+ "Лыжный экспресс" сообщением Киев - Славское.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Поезд №745/746 будет отправляться из Киева в 06:02 и прибывать в конечный пункт в 13:54. В обратном направлении из Славска поезд будет отправляться в 16:20 и прибывать в Киев в 23:50.

Будет останавливаться поезд на станциях Святошино, Коростень, Львов, Стрый и Сколе.

На маршруте будет курсировать скоростной поезд Hyundai Rotem. Купить билеты на все поезда удобно и без комиссий можно в чат-боте Укрзализныци в Viber или Telegram.

В прошлом сезоне "Лыжный экспресс" за новогодне-рождественский период перевез 26 тыс. пассажиров.

Напомним, ранее "Укрзалізниця" запустила "Дунайский экспресс" сообщением Измаил – Одесса. На этом маршруте будет курсировать современный дизель-поезд украинского производства.

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