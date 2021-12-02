Geely возвращается в Украину

В Украине в 2022 году вновь начнутся продажи китайских автомобилей Geely. Корпорация "УкрАвто" уже подписала соглашение о дистрибьюции и сервисной поддержке автомобилей этого бренда.

Известный китайский автомобильный бренд возвращается в Украину

Вначале украинцам предложат два кроссовера Geely - среднеразмерный Atlas Pro и компактный Coolray. Вообще же китайский автогигант в Украине будет делать ставку именно на кроссоверы.

Длина Geely Atlas Pro составляет 4,5 м, а колесная база - 2,67 м. Под капотом находится 1,5-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом мощностью 177 л.с. и 300 Нм крутящего момента, который работает вместе с семиступенчатым преселективным "роботом". Также есть версия с "мягкой" гибридной силовой установкой с 48-вольтовым стартер-генератором. Привод – полный.

Известный китайский автомобильный бренд возвращается в Украину

Geely Coolray

Что же касается Geely Coolray, то он построен на модульной платформе BMA компании Volvo. Под капотом находится трехцилиндровый 1,5-литровый бензиновым турбомотор мощностью 150 л.с., который работает вместе с семиступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями. Привод – передний.

Старт продаж кроссоверов Geely в Украине запланирован на начало 2022 года. Цены еще не объявлены.

Напомним, что в 2014 году Кременчугский автосборочный завод прекратил сборку автомобилей Geely. Вскоре после этого этот бренд полностью ушел из нашей страны.

Известный китайский автомобильный бренд возвращается в Украину

Салон Geely Coolray

Ранее стало известно, что в Украину хлынули новые автомобили из Китая. Впервые лидером по импорту новых машин в нашу страну в период с января по сентябрь 2021 года стал Китай.


Максимов Віталій, Тудей

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