Автоконцерн Stellantis считает предложенные темпы электрификации губительными и дорогими для отрасли

Автоконцерн Stellantis считает предложенные темпы электрификации губительными и дорогими для отрасли

На первых порах разные страны сами назначали отдельные вехи в переходе на электромобили, но в последнее время целевые программы принимаются целыми макрорегионами, и во многих странах Европы продажи новых машин с ДВС будут запрещены уже с 2035 года, а Великобритания и Германия добьются этого на пять лет раньше. В концерне Stellantis считают, что это слишком быстро, чтобы справиться.

Источник изображения: Stellantis NV

Карлос Таварес (Carlos Tavares), который возглавляет созданный в 2021 году трансконтинентальный конгломерат, сослался на высокий уровень затрат, необходимый для успешной миграции на электромобили в поставленные сроки. По его словам, если расходы автопроизводителей никак не субсидировать, то стоимость электромобилей окажется на 50 % выше, чем у сопоставимых по характеристикам машин с ДВС. Очевидно, что перенести затраты на розничную цену электромобилей в полном объёме производители не смогут, поэтому властям нужно либо субсидировать миграцию на электротягу, либо растягивать процесс во времени.

Более дорогих электромобилей можно продать в меньшем количестве, а если пожертвовать рентабельностью, то это в любом случае может привести к сокращению численности персонала, что чревато социальными потрясениями. Если отрасль в среднем повышает производительность труда на 2?3 % в год, то Stellantis готова поднять планку до 10 % в год в течение ближайшей пятилетки. Иначе в условиях активной электрификации транспорта выжить не получится. Властям, по мнению Тавареса, необходимо развивать зарядную инфраструктуру и финансировать реформу энергетической отрасли.

Во-вторых, как поясняет глава Stellantis, высокие темпы внедрения электромобилей вызовут проблемы с качеством продукции и её надёжностью. У разработчиков просто не будет достаточного времени для тестирования новых технологий. Альянс готов углубляться в цепочки поставок, чтобы контролировать издержки на всех этапах выпуска электромобилей. На этой неделе было объявлено, что Stellantis вместе с Daimler инвестировали в стартап Factorial Energy, который занимается разработкой твердотельного электролита для тяговых батарей. До середины десятилетия Stellantis потратит 30 млрд евро на разработку новых платформ для электромобилей, строительство предприятий по выпуску аккумуляторов и разработку новых технологий их изготовления.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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