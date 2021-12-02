В Харьковской области автомобиль сбил двух женщин на пешеходном переходе, одна из них погибла

Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП под Харьковом, в результате которого под колесами легковушки погибла женщина, еще одна - доставлена в больницу. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Фото: Полиция Харьковской области.

По данным правоохранителей, информация о ДТП возле остановки "Водяное" в городе Люботине поступила в полицию 1 декабря около 17:00.

"Предварительно, 40-летний водитель автомобиля Hyundai Elantra во время движения сбил двух женщин, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных повреждений 56-летняя гражданка погибла на месте. Еще одна женщина, личность которой сейчас устанавливается, с травмами доставлена в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Обстоятельства и причины ДТП выясняются.

Напомним, 25 ноября на въезде в Харьков произошла смертельная авария. Водитель «MAN» с полуприцепом выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и спровоцировал масштабное ДТП. В результате аварии три человека погибли на месте происшествия, среди которых трехлетний ребенок. Также травмировались четыре человека. По заключению экспертов, водитель находился в состоянии наркотического опьянения.

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