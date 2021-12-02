Skoda представила обновленный кроссовер Karoq

Компания Skoda официально представила обновленный компактный кроссовер Skoda Karoq. Начало его продаж запланировано на первые месяцы 2022 года.

Обновленный Karoq получил более широкую шестигранную решетку радиатора, новые светодиодные фары. Под фарами головного света находится второй модуль противотуманных фар. В топовой комплектации есть отдельный светодиодный модуль, как у новых Superb, Kodiaq и Octavia. Сзади поменялся дизайн фонарей и бампера. Также изменился дизайн колесных дисков.

В результате Skoda Karoq стал более аэродинамичным. У него коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,30.

Уже в базовой комплектации есть цифровая приборная панель. В более дешевых комплектациях предусматривается 8-дюймовый дисплей, а в более дорогих – 10,25-дюймовый дисплей. Покупателям предложат четыре информационно-развлекательные системы (самый большой дисплей – 9,23 дюйма).

В линейку двигателей входят бензиновые агрегаты TSI с турбонаддувом объемом 1,0 л, 1,5 л и 2,0 литра. Есть также две версии 2-литрового турбодизеля 2.0 TDI. Коробка передач – механическая или автоматическая DSG с двойным сцеплением.

В продаже обновленный Skoda Karoq появится в начале 2022 года. Цены еще не объявлены.

Напомним, ранее стало известно, что Skoda в конце 2021 года представит новый бюджетный седан.